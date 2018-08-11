Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesinde flaş dolar açıklaması!

Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan felaketle ilgili açıklamalarda bulundu. Ardından vatandaşa hitap eden Erdoğan dolar mesajını yineledi. Vatandaşa yastık altındaki dolarları çıkarıp bankalara götürme çağrısı yaptı. Amerika'ya da seslenen Erdoğan, "Bu milleti tehditle yola getiremezsiniz.Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz." dedi.

Erdoğan, Ünye'de vatandaşlara hitabında da şu mesajları verdi:

Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim.

"DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN KALKARIZ" Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk.

"STRATEJİK ORTAĞINIZI PAPAZA DEĞİŞTİRİYORSUNUZ" Burada bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi tehdit ile yola getirmek yanlıştır. Ben buradan Amerikadakilere tekrar sesleniyorum. Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz.

Erdoğan incelemeleri sonrası sel felaketiyle ilgili şunları söyledi:

"Yaşadığımız felaketten sonra temizleme çalışmaları ileri bir noktaya gelmiş vaziyetti. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Gelen selaltını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması.