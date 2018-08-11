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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesinde flaş dolar açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesinde flaş dolar açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu Ünye'de incelemelerde bulunduktan sonra kalabalığa hitap etti. Dolardaki artışla ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, ABD yönetimine seslendi. Vatandaşlara ise dolar bozdurma çağrısını yineledi.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 13:55 - Güncelleme: 11-08-2018 14:32

Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan felaketle ilgili açıklamalarda bulundu. Ardından vatandaşa hitap eden Erdoğan dolar mesajını yineledi. Vatandaşa yastık altındaki dolarları çıkarıp bankalara götürme çağrısı yaptı. Amerika'ya da seslenen Erdoğan, "Bu milleti tehditle yola getiremezsiniz.Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz." dedi.

Erdoğan, Ünye'de vatandaşlara hitabında da şu mesajları verdi:

Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim.

"DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN KALKARIZ"
Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk.

"STRATEJİK ORTAĞINIZI PAPAZA DEĞİŞTİRİYORSUNUZ"
Burada bir rahiple ilgili olarak Türkiye'yi tehdit ile yola getirmek yanlıştır. Ben buradan Amerikadakilere tekrar sesleniyorum. Yazık, siz NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değiştiriyorsunuz. 

Erdoğan incelemeleri sonrası sel felaketiyle ilgili şunları söyledi:

"Yaşadığımız felaketten sonra temizleme çalışmaları ileri bir noktaya gelmiş vaziyetti. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu köprü malum 1960'da yapılmış bir köprü. Modern bir köprü değil. Gelen selaltını oymak suretiyle takviyeleri çökertti ve köprü bu hale geldi. Bu noktada tesellimiz bir kardeşimizin ölümü dışında kayıp olmaması.

"HEDEFİMİZ 3-4 AY İÇİNDE BİTİRMEK"
1960'ta yapılan şu köprünün ihalesini de bir an önce yapacağız. Hedefimiz köprüyü 3-4 ay içinde bitirmek. 7-8 küçük köprü var. Ulaştırma Bakanlığımız yoğun çalışmayla ihale etmek suretiyle bunları da bitireceğiz. Süre olarak hedefimiz Sayın Bakanıma da söylüyorum 3-4 aya bitirmek. Devlet Su İşleri'ni de sokacağız. Tahkim biraz uzun sürebilir. Derede bir defa daha bunlara tabi olmayalım diye çalışma yapacak. 

"BUNDAN ALDIĞIMIZ DERSLE DİĞERLERİNİ DE TEDBİR ALACAĞIZ"
Ünye'de yaşanan bu felaketi Rabbim'den niyazım odur ki bir daha görmek istemiyorum. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için müşterek çalışmalarla tedbirleri alacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimizin başı sağolsun. Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR43 YORUM

  • AS 11 Ağustos 2018 16:05 KÖTÜYE GİDİYOZ, KUŞATILIYORUZ DEYİP ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDİLEREK YEREL BASKIN SEÇİM Mİ VAR? MALZEME ÇOK KULLANMAYA BAĞLI GİBİ Mİ?

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