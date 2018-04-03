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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusça tweet'ler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusça tweet'ler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusça paylaşım yaptı. Erdoğan, "Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki işbirliğimizi de her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 19:19 - Güncelleme: 03-04-2018 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli için düzenlenen törende bir araya geldi. Temele ilk harç döküldü. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Rusça tweet'ler attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe ve Rusça attığı tweet'lerde, "Ülkemizin 30 yıllık hayali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin kalkınması ve Rusya ile enerji iş birliğimiz adına tarihi bir yatırımdır. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan paydaşlara teşekkür ediyor, tüm yetkililerimizi tebrik ediyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni 2023 itibariyle işletmeye alma hedefimiz doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki iş birliğimizi de her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Akkuyu nükleer santralinin temeli atıldı! Putin tarihi törene katıldı   

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı Akkuyu nerede özellikleri neler

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

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