Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin tweeti

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden telekonferans ile katılacakları açıklanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi twitter hesabından konuya ilişkin bir tweet atarak #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye etiketiyle bir mesaj paylaştı. İşte o tweet:

''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız.''