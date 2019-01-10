Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Palu ailesi talimatı! Üzerinde çalışın

Müge Anlı'nın programına katılan 'Palu Ailesi'nin hikayesi tüm Türkiye'yi şoke ederken, AK Parti'nin MKYK ve MYK toplantılarında da dehşet veren olay gündeme geldi ve Erdoğan talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Palu ailesi talimatı! Üzerinde çalışın

Müge Anlı'nın programına katılan 'Palu Ailesi'nin hikayesi tüm Türkiye'yi şoke ederken tüm aile bireyleri dün gözaltına alındı. AK Parti'nin MKYK ve MYK toplantılarında da dehşet veren olay gündeme geldi. Programın çocuklar üzerindeki etkileri tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Bunlar toplumu rencide ediyor” dediği öğrenildi. Toplantıda RTÜK'le ilgili yeni öneriler getirildiği, Erdoğan'ın da talimat verdiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Palu ailesi talimatı! Üzerinde çalışın

AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantılarında dehşet veren iddialarla gündeme gelen Palu ailesiyle yapılan televizyon programı ele alındı. Bazı kurul üyeleri, taciz, tecavüz, cinayet ve büyü iddialarının gündeme geldiği programı çocuklar ve gençlerin izlediğine dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Palu ailesi talimatı! Üzerinde çalışın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Bunlar toplumu rencide ediyor” dediği öğrenildi. Bazı kurul üyeleri, RTÜK’ün yetersiz kaldığı, yeni bir denetim ve kontrol mekanizması kurulması gerektiğini belirterek, cezalandırmanın çözüm olmadığını, reklam veren üzerinden bir düzenlemeye gidilmesinin önemine işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Palu ailesi talimatı! Üzerinde çalışın

ERDOĞAN: ÜZERİNDE ÇALIŞALIM: TBMM’de önceki yıllarda kurulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu”nun önerileri üzerinden bazı önlemler alınabileceğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, “Olabilir, üzerinde çalışalım” dedi. Erdoğan Adalet Bakanı Gül’ü de arayarak “Bu tür şiddet içerikli yayınlara müdahil olunabiliniyor mu? Yayın yasağı getirilebilir mi? Çalışma başlatın” dedi.

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