Erdoğan'dan flaş açıklama: Planlarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında partililere hitap ediyor.

-Eğitimde sağlam ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi hayata geçirmek üzereyiz. 2023 eğitim vizyonunun insandan başlıyor olmasını isabetli bulduğumuz söyledik.

-Danıştay Sempozyumunda yargı sistemi ile ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaştık özellikle “andımız” ile ilgili kararı doğru bulmadığımızı bizzat konunun muhataplarına ifade ettik.

CUMHURİYETİ LAFLA DEĞİL İCRAATLA KUTLUYORUZ

-Evet, dün dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz Cumhuriyetimizi laf ile değil, icraat ile kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günü birlik değil. Bu kutlama yıllarca devam edilecek. Burası 29 Ekim 2019, Cumhuriyetin 95'inci yılında açılmıştı denilecek.

MUHALEFETİN RESEPSİYON TEKPİSİNE YANIT

-Resepsiyonu burada gerçekleştirdik. Bahane ederek gelmeyenler oldu tabii. Neymiş, Ankara'da kutlanırmış? Sen yeter ki gönlünü ver, gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından biri olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Burası artık bir merkez. Dünyaya buradan dağılım olacak"

BERLİN HAVALİMANI HALA BİTMEDİ

-Değerli kardeşlerim, 42 ayda bitti. Bize yakışan bu. AK Parti iktidarına yakışan bu. Berlin Havalimanı hala bitmedi. Bundan 3-4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin Havalimanı bitmedi diyorlar. Biz inandık, azmettik. Burada havalimanı olmaz diyenler olduğunu gördüler. Burası yumuşak zemindir, şudur, budur diyenler havalimanının nasıl olduğunu gördüler, görecekler.

TAŞINMA İŞLEMİ YILBAŞINA KADAR SÜRECEK

-2 pisti hayata geçirdik, diğerlerinin inşaatı devam ediyor. 150 milyon, ihtiyaca göre 200 milyona kadar kapasite olacak. Pist sayısı yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak. Atatürk Havalimanının buraya taşınma işlemi yılbaşına kadar sürecek.

32,4 MİLYAR EURO'LUK EKONOMİK BÜYÜKLÜK KAZANDIRDI

-Türkiye hava ulaşımı ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır. İstanbul Havalimanı vergiler hariç 32,4 milyar Euro’luk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Sözleşme süresince devlete ödenecek kira bedeli 22 milyar 152 milyon Euro…

GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ KENDİ TEKELLERİNE ALMAYA ÇALIŞAN BİR KESİM VAR

-Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyete ne milletimize ne de ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir.

SALON CUMHURİYETÇİSİ GARDIROP ATATÜRKÇÜSÜ

-Bu kesim ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Bunlar Atatürk'ün resmini Türk Lirası'ndan çıkarmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Pulda parada sınıflardaki Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. CHP'nin o kirli gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Bu zihniyetin İstanbul Havalimanı'nın açılışını 29 Ekim'de yapmamızı resepsiyonu havalimanında yapmamızı eleştirdiğini görüyoruz. Vah zavallılar. Sen yap da nerede yaparsan yap. Güya artık geride

SURİYE KONUSU

Suriye meselesini çözmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygısı konusunda en küçük bir şüphe yoktur. Suriye krizinin bu derece trajik bir hale dönüşmesinde uluslararası topluımun meseleye yeterince sahip çıkmamasının çok önemli bir rolü vardır. Bölgedeki hedeflerine ulaşmak için tüm terör örgütlerini manivela olarak kullanan bir odak bu iğrenç oyunu yeniden sergilemeye çalışıyor.

Yok elbiseleri mi yoktu bay kemal kendine rant elde etmeye çalıştı.

PLANLARIMIZI TAMAMLADIK: Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı planlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı etkili operasyonlarla terör örgütününü tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz.''