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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk oluyor.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 20:22 - Güncelleme: 21-04-2018 20:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan 'Siyasi İşler Özel' programında, erken seçim kararı sonrası ilk kez soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyasi İşler Özel programında Ahmed Arpat moderatörlüğünde Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar

En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na düşecek. Bahçeli çağrıyı yaptığı an yoldaydım.

Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu.  Sadece ülkemizin huzuru, refahı nerede diye düşünüyoruz. Milletimiz devam derse devam ederiz, tamam derse saygı duyarız.

MHP'YLE KESİNLİKLE ÖNCEDEN GÖRÜŞME YAPMADIK"

Cumhur ittifakını beraber olgunlaştırdığımız, gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin bu açıklaması (erken seçim) durumu değerlendirmemizi gerektirdi, değerlendirdik ve böylece buraya geldik. Yoksa önceden kesinlikle böyle bir görüşme, söz konusu değil.

"TEHDİT, STRATEJİK ORTAKLARDAN GELİYOR"

İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu, bu devam ediyor. 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. 

Tüm Batı'nın bir tehdit projeksiyonu var. Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? ABD, terör örgütlerine bu silahları, mühimmatı verebiliyor. Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.

"PARAMIZLA SİLAH ALAMIYORUZ"

Tüm Batı'nın bir tehdit projeksiyonu var. Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? 

Biz paramızla ABD'den silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor. Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.

"MHP İLE ORTAK MİTİNG KONUSUNDA GÖRÜŞÜMÜZ OLUMSUZ DEĞİL"

Böyle bir talebin olması, ya da ikili görüşmelerimiz neticesinde bunun gündeme gelmesi noktasında, olumsuz görüşümüz söz konusu değil.

Hatta dünyaya da önemli bir mesaj olur.

AYRINTILAR GELİYOR...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • ses 21 Nisan 2018 21:05 Hemen seçim yapalım. Ama niye biz iyi biliyoruz. Ama bu müslüman için herkese iyi olanı olacak şekilde tercih yapması daha iyi olurdu. Herkesin hakkına riayeti göz önüne almak gerekirdi.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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