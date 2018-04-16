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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi'nde konuşuyor.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 11:45 - Güncelleme: 16-04-2018 11:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan İstanbul'da konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasını aşağıdaki playerdan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız reformlar ile ülkemize sınıf atlattık. Sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir.

2013 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara rağmen elde edildiğinin unutulmaması alzım. Bu dönemi geçirebilmiş olsaydık, uluslararası yatırım rakamlarını ikiye ya da üçe katlayabilirdik. Bir başka önemli yanı da, yatırımlar dünyadaki tüm yatırımlar içerisinde örneklemede ilk 10'a giren yatırımlar var. İşte şu an bunlardan en önemlisi bu yıl sonuna doğru açılışını yapacağımız havalimanımız. İlk açılış itibarıyla yıllık yolcu potansiyeli 90 milyon olacak, 2023'te de ikinci tabı bitecek ve 150 milyon hatta 200 milyona kadar yıllık yolcu kapasitesine ulaşabilecek.

Biz, ufuk açtık ama girişimcilik ruhunu verdiğimiz girişimcilerimizi teşvik ettiğimiz, onlara adımı attırdığımız 5 tane girişimcimizi bir araya getirmek suretiyle onlar yaptı. Biz göreve geldiğimiz de biz devlet olarak tüccarlık yapmayacağız artık ticaretin içerisinde olmayacağız. Bu alan

"TURİZMDE BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor. Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Bugün Türkiye GSMH bakımından dünyanın 17. sırasında yer alan büyük bir ekonomi. Burada güven ve istikrar var.

Kendi girişimcimiz üçüncü dünya ülkelerinde kendilerine pazar bulma imkanı yakaladılar. Turist sayımız 13 milyondan 36 milyon gelirimiz ise 26.3 milyar seviyesine çıktı. Turizmde darbe girişimleri sebebiyle sıkıntılar yaşadık ama onları da aştık. Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek turist sayısında 36 milyonu yakalayabiliriz. Şu an özellikle ciddi manada başka işaretler geliyor. 

Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan 130 milyar dolara kadar çıktı. Son dönemde bu rakam maalesef 110 milyar dolara indi. Kamu stokumuzun milli gelire oranını yüzde 8.5'e kadar indirdik. Ama bununla yetinemeyiz.

Genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var. Bu nüfusa sahip olmazsak yaşlanacağız. Yaşlı bir nüfusla da bir yere varmak mümkün değil. Her şeyin temelinde insan yatıyor. İnsan varsa emek, sermaye, yatırım var. Diğerleri insanın türevi. İnsanın türevi olduğuna göre yatırımı öncelikle insana yapmamız lazım. Genç nüfusa Türkiye'nin ihtiyacı var. İnsandan çekinmeyelim. Bu girişimciliğin ruhunda da insan var. Girişimci insanlara ihtiyacımız var. El ele verip yetiştirmek zorundayız. 

"IMF'YE BORÇLANMA ALTINLA OLMALI"

Türkiye sadece Asya ile Avrupa'nın geçiş noktası değildir. Çok geniş bir alanda milyarlarca nüfusa hitap eden bir coğrafyadır. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok istihdam oluşturarak yolumuza devam etme kararındayız. Girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli destek ve teşvikler sağlıyoruz.

Önce yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili sonrasında da stratejik yatırımlar ile ilgili önemli adımlar attık. İlk etapta toplam yatırım tuttarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini verdik. İhracata 6 milyar lira katkı sağlayacak. Aynı zamanda 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı bir istihdam çıkaracaktır. Bu teşviklerin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu düzenlemeler ile şirket kuruluşundaki banka ipoteklerine kadar birçok kolaylıklar sağladık. Devamı var, tamamlandığında da hayata geçireceğiz.

Dünyanın tek bir merkezden yönetilemeyeceği yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Eski sitemin zaaflarından biri de ekonomi ve siyasetin çok fazla karıştırılmış olmasıydı. Türkiye olarak biz de bu sıkıntıyı yaşamış ülkeyiz. 

2013, 23 milyar liralık borcumuzu ödedik bitirdik. 5 milyar euro bizden borç istediler. Sordular "verin" dedim. Bu borcu almaktan vazgeçtiler. Biz de "hayırlı olsun" dedik. Bizim şimdi bir kuruş borcumuz yok. Borcu ödedik, anlaşmayı sonlandırdık. 

Girişimci ruhu olan devletler topluluğunun bu dünyada kendi kurduğu ortamı da çok iyi dizayn etmesi lazım.

Ben diyorum ki IMF'ye bu borçlanmalar dolarla değil de altınla olsun. Devletleri ve milletleri bizim bu kur baskısından kurtarmamız lazım. Altın hiçbir zaman bir baskı unsuru olmamıştır. Altınla bu adım atılsın. 

Ben girişimci ruhunu insanlık için kullanan siz değerli dostlara bunu da hatırlatmak istiyorum. Teknik anlamda elbette destek alınabilir ama sınırının çok iyi belirlenmesi gerekir. 

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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