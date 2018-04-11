Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Romanlar Buluşması"nda gündeme ilişkin konularda açıklama yapıyor. işte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bizim Roman kardeşlerimle muhabbetlerimiz çocuk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yanyana büyüdük. Kağıttan top yapıp oynadık. Sokaklarda yuvarlandık, aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Biz hepimiz birbirimiz Allah için seviyor, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor şarkıda, İllede Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı, şu anda olmuyor mu? Vardı, şimdi de az da olsa oluyor.

ÜSTÜNLÜK TAKVADADIR

Üstünlük takvadadır. Peygamberimiz bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü açık şekilde gösteriyor. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadadır. Hayatımız boyunca yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesiyle hareket ettik. İBB'den bu yana Roman kardeşlerim ile hep irtibat halinde olduk.

AYRIMCI İFADELERİ KALDIRDIK

Aynı mahallede büyüdük, oradan başbakan da, cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş. Roman kardeşlerimle hep kucaklaştım, halleştim, helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi fransız kalmayacağız. Serkan'da klarnetin virtüözüdür. Az öncede ifade edildi, iskan kanunu değiştirdik ayrımcı ifadeleri kaldırdık. 2009 sonunda 36 ilinde federasyonların katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Roman kardeşlerim devletin en üst düzeyiyle sorunlarını tartıştılar.

"BAY KEMAL DİYOR Kİ"

Her ne kadar birileri Romanları, Romanlar gününde hatırlayarak istismar malzemesi olarak kullanıyorsa da sizler bizim ne yaptığımızı iyi biliyorsunuz. Bay Kemal diyor ki, 'ben sizin ayağınıza geldim, cumhurbaşkanı ayağına çağırıyor' diyor. 'Bay Kemal ben Roman kardeşlerimin içinde doğdum, büyüdüm, geldim'.