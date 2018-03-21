Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 21 Mart Dünya Ormancılı, 22 Mart Dünya Su, 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum.

21. Mart aynı zamanda pek çok yerde kutlanan Nevruz günüdür. Cemrelerin şubatın ikinci yarısından başlayarak birer hafta arayla havaya, suya, topağa düşmesinin ardından 21 Mart'ta Nevruzu kutluyoruz. Biz tabii PKK'nın nevruzunu değil, inananların kutladığı nevruzu kutluyoruz. Farklı anlamlar yükleyenler var, biz ne anlam yüklüyoruz ona bakalım.

Orman varlığımızı 223 milyon dekara çıkarmış olmamız gerçekten iftihar vericidir. Kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı dikmeyi tavsiye eden bir Peygamberin ümmeti olarak bu tablo karşısında gurur duymamak mümkün değildir. Dünyada orman varlığını artıraz az sayıdaki ülke arasında bizler de yerimizi aldık. Ecdadımız, kamu binalarına, okullara, saraylara, köşklere, velhasıl güzelleştirmek istediği her yere, taşla, tuğlayla, ahlapla birlikte yeşili yerleştirmeyi ihmal etmemiştir. Projelerimizin çevresini de ferah bir görüntüye kavuşturmak için özel gayret sarfettik. Sadece bu tür özel projeleri değil, üniversitelerimizin kampüslerine kadar uygun olan her yerde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik.

MEKTUP ELEŞTİRİSİNE YANIT

Bu projenin aynı zamanda internetin ve cep telefonunun yaygınlaşmasıyla artık hayatımızdan çıkma noktasına gelen mektubun yaşatılması yönünde de adım olacağına inanıyorum. Birileri kampanya yapıyor. Hem yeşilden bahsediyorsunuz, hem ormandan bahsediyorsunuz, hem ağaçları keserek israfa gidiyorsunuz diyorsunuz. Ne alakası var ya. Ormanlarda bu duruma gelmiş ağaçlar kesilir, temizlenir. Onlar kendi sektörlerinde vs. bunlar kullanılır. Gazetecilik, bütün bu gazete kağıtları vs. çok çok kalite, verimli olan ağaçlardan mı üretiliyor sanıyorsun. Zarf, kağıt bunlardan elde ediliyor.

Ağzı olan herkes konuşuyor ya, onlar konuşmaya devam etsin. Bizim bu çalışmalarımız yeni değildir. 1994'te İstanbul'a belediye başkanı seçildiğim zaman İstanbul berbattı.

Vatan topraklarını sadece erezyona karşı değil her türlü düşmana, her türlü saldırıya karşı da koruyoruz. Fitili ateşlenen Gezi olaylarından beri kesintisiz saldırı altında, yakın tarihimizin en büyük atılımlarını da bu dönemde gerçekleştirdik. FETÖ dahi bizi durduramadı. Kimi şehirlerimizin bazı mahallelerinde çukurlar açarak bütünlüğümüze saldıran bölücü örgüt de bizi durduramadı. DEAŞ'ı bile üzerimize salmaya çalıştılar o da tutmadı. Nevruz kutlamaları yapıyorlar, Diyarbakır'da, şurada, burada. Diyarbakır'da olduğum gün 80 bin Diyarbakırlı o kongremize katıldı. Artık benim Diyarbakırlı Kükt kardeşim de kendi değerlerine sahip çıkmaya başladı.