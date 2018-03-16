Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erzurum'da partisinin kongresinde katılımcılara hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını aşağıdaki playerdan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Erdoğan'ın açıklamaları:

AK Parti Erzurum teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Erzurum ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzde 75'lik evet oranı ile Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak bize olan desteğini gösteren Erzurum'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Yahşi, güzel Erzurum'a herkes gelsin. 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum'a. Siz bize aşıksınız ama biz de siz aşığız. 140 bin üniversite öğrencisi ile ülkemizin de en büyük eğitim öğretim üslerinden biri. "KOMUTA KADEMESİ İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Komuta kademesi ile görüşüyorum, gençler "bizi Afrin'e götür" diyor ne dersiniz diyorum. Diyorlar ki, sayın Cumhurbaşkanım şu anda ihtiyaç yok, olduğu anda müracaat edeceğimiz sizsiniz. Siz Cumhurun reisisiniz, başkomutansınız, ben de o zaman diyeceğim ki, buyurun gidiyoruz. O zaman Afrin'e gideceğiz.

FETÖ, Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı değil mi? Şimdi hala Pensilvanya'da. Niye dönmüyor. Dön gel. Dönsen bile Dadaşlar seni sokmaz buraya. Sen bu milleti parçaladın. Dadaşların içinden bu milleti parçalayan çıkmaz. Onun için sen yerini buldun.

"2026 KIŞ OLİMPİYATLARI ADAYLIĞI İÇİN MÜRACAATIMIZI YAPACAĞIZ"

Üniversite öğrencilerimiz için 11 bin 800 yatak kapasiteli yeni yurtlar inşa ettik. Erzurum'a kış sporları için çok ciddi yatırımlar yaptık. Çatısı altında bulunduğumuz burası Buz Hokeyi Spor Salonu. Şimdi, bu altyapıdan aldığımız cesaretle Erzurum'a 2026 Kış Olimpiyatları'na, bakın alıyoruz demiyorum, orada rekabet edeceğiz. Bizim dışımızda 6 ülke daha var. Müracaatımızı yapacağız. Temenni ederiz ki sonu hayrolur.

Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projesi ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Amacımız, Çin'e kadar kesintisiz bir raylı sistem ulaşımını tesis etmektir. Erzurum Havalimanı'nı büyüterek yıllık 1 milyon 400 bin yolcu trafiğine ulaştırdık. Şimdi de hem pistin elden geçirilmesi hem de kötü havalarda uçakların iniş kalkışını kolaylaştıracak sistemin kurulması ile bütün bunlarla ilgili ihale için çalışıyoruz. Palandöken Barajı ile şehrimizin içme suyu sorununu çözdük.

Bunları bilmeyen arkadaşlarınıza da söyleyin. Bunları biz size anlatıyoruz diye tüm Erzurumlular biliyor zannetmeyin. Erzurum'a 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek rakamı, 1 katrilyon 200 trilyon liradır. Yeni bir adım atıyoruz. Erzurum'u ülkemizin et ihtiyacının karşılandığı bir merkez haline getirmek için her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Bir adım daha var. Elektrikli otomobillerin şarj aksamlarının geliştirilmesi ve üretilmesi yatırımları için şehrimizin tercih edilmiş bulunması Erzurum'un geleceğine güven için bir işarettir.