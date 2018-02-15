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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray Hafiftaş talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray Hafiftaş talimatı!

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreniyle uğurlanacak. Haberi Nuray Hafiftaş'ın yakın arkadaşı sanatçı Müşerref Akay gözyaşları içinde verdi.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 17:04 - Güncelleme: 15-02-2018 01:30

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın cenazesi, bugün İstanbul'da defnedilecek.

Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanatçı Müşerref Akay, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Nuray Hafiftaş'ın cenazesi devlet töreniyle kalkacak." dedi.

SANATÇI MÜŞEREF AKAY GAZETECİLERE AÇIKLAMA YAPARKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

EDİP AKBAYRAM: HASTANENİN KAPISINDA ŞOK OLDUK: Bu arada Edip Akbayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hafiftaş'ın sağlık durumunu öğrenmek için Kubat'la hastaneye geldiklerini ancak acı haberi aldıklarını belirterek, "Çok üzüldük. Halk müziğinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hepimiz faniyiz ama genç ölüm hepimizi üzüyor. Nuray'ın ölümü de bizi hastanenin kapısında şok etti, sanat camiasının başı sağolsun." dedi.

EDİP AKBAYRAM ZİYARETE GELDİ ÖLÜM HABERİNİ HASTANE KAPISINDA ALDI

KUBAT: TÜRKÜLERİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Kubat da "Nuray'ın, 6 aydır durumu malumdu. Bu sürede sanat camiası Nuray'a gerçekten inanılmaz bir destek verdi. Ailesi adına onun için herkese teşekkür ediyorum. Türkülerimizin başı sağolsun. Görelim dedik ama böyle bir duruma karşılaştık." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 15 Şubat 2018 03:07 Vatandaş türk Silahlı kuvvetlerine bağışta bulunuyor Erdoğan ne zaman mal varlığını türk Silahlı kuvvetlerine bağışta bulunacak vatan severleri görmek istiyorum ne kadar vatan sever bilmek hakkımız

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KİMDİR ?
Nuray Hafiftaş
NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Kolon kanseri ile uzun süredir mücadele eden Nuray Hafiftaş, 53 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süren bir tedavinin ardından hastalığı nükseden ve yeniden hastaneye kaldırılan Nuray Hafiftaş'ın durumu hakkında doktorlar zaten umut

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