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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman ülkelere zekat çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman ülkelere zekat çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA toplantısında yaptığı konuşmada petrol zengini Müslüman ülkelere seslendi. Erdoğan ayrıca ''Dünyanın değişik yerlerinde yağdırılan bombalar için harcanan paralar sadece fakirlere verilse dünyada fakir kalmaz'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 18:33 - Güncelleme: 10-04-2018 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TİKA Koordinatörleri’ni kabulünde yaptığı konuşmada, "Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz." dedi.

"Kalkınma yardımı konusunda ön sıralarda gözüken Batılı ülkelere baktığımızda ölçünün ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiği görülüyor." diyen Erdoğan, "Ekonomik güçleri itibarıyla Türkiye'nin katbekat önünde olan bu ülkeler, şayet gerçekten isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçebilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'ABD, SAĞDA SOLDA KONUŞUYOR...'

TİKA başta olmak üzere mazlumlara, mağdurlara gariplere el uzatan kurumların çalışmalarına özel önem verdik. Türkiye 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ABD'nin arkasında ikinci sıradayız. Milli gelire baktığımız zaman dünyada birinci sıradayız. ABD sağda solda konuşuyor, rakamlar ortada! Bir yıl diğer ülkelerin yardımlarında büyük bir artış olmazsa 7,2 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla ilk sıraya çıkma ihtimalimiz var.

Dünyadaki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizlik  yatıyor.Dünya üzerinde kurulduğu söylenen 4 çarpıklığın yükünü kaldıramaz. İmkanlarımızın el verdiği kadar insana ulaşmaya gayret ediyoruz.

'PETROL ZENGİNİ ÜLKELERE SESLENİYORUM...'

Ben daha da ileri gidiyorum. Özellikle Müslüman ülkelere, petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum. Salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Dünyanın değişik yerlerinde yağdırılan bombalar için harcanan paralar sadece fakirlere verilse dünyada fakir kalmaz.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE 5 BİN TIR YARDIM'

Terör örgütlerine ABD'nin gönderdiği yardım 5 bin TIR silah ve mühimmat. 2 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat. Siz bunların ne tür büyük rakamlar tuttuğunu hesap edin.

Batı'nın ortalığı karıştırmak için harcadığı para ile dünyanın geri kalanı asgari refah seviyesine ulaşabilir.

'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN KARARLIYIZ'

Türkiye hiçbir operasyonunda sivillerinde kılına bile zarar vermedi. Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • misafir 10 Nisan 2018 19:42 Reis sana güvendim 3.37 de dolar bozdurdum şimdi ümre paramı tamamlayamıyorum.Bi zahmet şu dövize bir el at.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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