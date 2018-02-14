Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un telefondaki görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.
Erdoğan ve Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi çözüme önem verdiklerinden bahisle bu konularda ortak çabayı ve işbirliğini artırmanın faydalı olacağını vurguladılar.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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