Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsü'nün Suriye’nin kuzeyinde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" tesis edileceği yönündeki açıklaması üzerinde duruldu.

ERDOĞAN: "BU TÜRDEN BİR GÜÇ OLUŞTURULMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Pentagon'dan flaş Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığına da işaret etti.

"GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ"

Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

STOLTENBERG: "TÜRKİYE'NİN EN DOĞAL HAKKI"

Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna vurgu yaptı.

Erdoğan'dan Afrin operasyonu açıklaması! Operasyonu onlarla yapacağız

"ABD, NATO'YA DANIŞMADI"

Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunu belirten Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını bildirdi.

STOLTENBERG: "DİYALOG ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde bir terör gücü oluşturulmasına seyirci kalamayacağını ABD'li yetkililere her düzeyde anlatmaya devam edeceğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de sorunun çözümü için müttefikler arasında açık diyaloğun önemine dikkati çektiği öğrenildi.

Afrin Türkiye için neden önemli? HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN