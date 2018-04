Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sanatçı yanıtı

Kılıçdaroğlu'nun sanatçılarla ilgili açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal çıldırdı. 'Sizin orada ne işiniz var' diyor. Hakaret üzerine hakaret. Ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- "Biz bu yola çıktığımızdan bugüne beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bundan sonra da sadece ve sadece Allahın önünde eğildik. Fırat Kalkanı'nı gerçekleştirdik mi? Orada efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? 2000 KM alanı kontrole aldık mı? Afrin'de de aynısını yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri orada derdest etti. Teröristler de kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibari ile 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki 4 bin olmuştur. Bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. Şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Irak'ın kuzeyinde ve sınır içinde de yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz silahlarımızla yapıyoruz. Eskiden ABD'nin kapısına giderdik, 'bugün git yarın gel' derlerdi. Sonra da ' kongre izin vermedi' derlerdi. İyi ki öyle demişler. Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Şimdi zırhlı taşıyıc8ı, tüfek, top, insansız hava araçları yapıyoruz. Modern sanayiler neyi başardıysa biz de onu yapacağız. Bizim neyimiz eksik? Pırlanta gibi gençlerimiz var."

"EKONOMİ KÖTÜ DİYORLAR"

'Ekonomi kötü diyorlar' diyen Erdoğan, "Elinize dizinize dursun be! Şu yanı başınızdaki İzmir'deki havaalanının hali neydi ya? Aydın'da da bizim eğitim uçuşları yaptığımız alan var. Çalışmalarını yapıyoruz. Genel Başkanlığa geldiğimde söz vermiştim. Taşımacılıkta sıkıntı çekiliyordu. Aydın - Denizli bölünmüş karayolunu yaptık mı, yaptık. Ama bay Kemal konuşur." diye konuştu.

"BU ZİYARET BAY KEMAL'İ ÇILDIRTTI"

Kılıçdaroğlu'nun sanatçılarla ilgili açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Biz Hatay'a gidiyoruz. Benim kongrem var. Sanatçılar, sporcularla sözleşip Reyhanlı'ya geçtik. Aman yarabbim, Bay Kemal çıldırdı. 'Sizin orada ne işiniz var' diyor. Hakaret üzerine hakaret. Ofisi söyle de sanatçılarımız senden izin alsınlar bari. Sen Mehmetçik'i moralize etmeye çalışan sanatçılara bu hakaret etme yetkisini nereden aldın ya? Sen bu cephelerden hangisine gidip askerlerimizle birlikte oldun? Ben söyleyim, o teröristlerle birlikte oldu. Onlarla kol kola yürüdü. Biz ise Mehmetçik ile birlikte oluruz. Dünyanın her yerinde sanatçılar ordusu ile birlikte olur. Bizimkisi çılgın ya, hayatında böyle bir şey yaşamamış. Davul, zurna, klarnet diyor. Ne davul, zurnası ya. Sadece klarnet çalındı. Kabaklı'nın güzel bir türküsü vardır. Biz onunla da yetinmedik, bir de Esat kardeşimizle er meydanını söyledik. Bay Kemal, sen er meydanına gelemezsin zaten. Er meydanına er olanlar gelir. Sayın Genelkurmay Başkanı ile birlikte Tatlıses'in yanına oturduk. Duydum ki, Tatlıses uçakta yaylaları söylemiş. Biz askerde yaylalar yaylaları söylerdik. Biraz da kendinden bir şeyler katmış Tatlıses. Olayı aldı Afrin'den Mümbiç'e gitti. Bu bir aşktır ya. Bay Kemal bilmez. Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Aydın 6. Olağan İl Kongresinde konuşmasında ise şunları söyledi:

"16 Nisan sonucu kendimizi Aydın'ın efelerine yeteri kadar anlatamadığımızı gördüm. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız. Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Aydın 1919-1922 yılları arasında istiklal mücadelesi vermiş, topluca kıyama geçmiş bir şehirdir." dedi.

CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Aydın, hep demokrasinin yanında yer almıştır. Atatürk'ten dolayı olsa gerek CHP'ye çok ciddi destek olduğunu görüyorum. Sizin gönlünüzdeki CHP ile bu CHP arasında bir bağ kalmamıştır. HDP'nin başındak zatla birlikte iyi salladık diyen CHP'li üyeler gördük. Bu CHP ile Aydın'lı kardeşlerimizin CHP'si arasında bir bağ olamaz. Bir grupla yaptığımız askerlerimize destek ziyareti için Reyhanlı'ya kadar gittik. Kendi tarihimiz ve dünyada bununsayısız örneği var. Sınırın sıfır noktasındaki Oğulpınar Karakolu'nda çok güzel görüntülere tanık olduk. Buradaki görüntüler CHP'nin başındaki zatı zıvanadan çıkarmıştır. Asıl vahim olarak ne diyor biliyor musunuz? Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur diyor. Yani sanatçıların yanlış safta yer aldığını savunuyor. Bu zata göre sanatçılarımız askerin değil teröristlerin yanında yer almalı. Anamuhalefet partisinin düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de Cumhuriyetin gerçek savunucu varsa o da AK Parti'dir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı için belirlediğimiz hedefler bile bunu kanıtlar. Ey CHP biz hazırlık yapıyoruz, sen ne yaptın ya? CHP'lilere şunu sorun; Cumhuriyetimizin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz. Tutarlı bir cevap ortaya koyamazlar. Siz bunların adalet diye yollara düştüklerine bakmayın. Bunlar hayatları boyunca oldukları gibi dikene su vermişlerdi, dikene su vermeye devam ediyorlar. FETO'dan tutup tüm terör örgütlerine destek vermek adalet değildir. CHP'nin başındak zat, salı günkü konuşmasında öyle terbiyesizce, haysiyetsizce, rezilce saldırdı ki, bu zatın seviyesine inmeyi zul sayarım. Üstad böyle zastlara çukur derdi. Bu zat çukurun ta kendisidir. Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zat sanıyor ki, ben de ağız var her türlü hakarette bulunurum. Biz o kelimeleri unuttuk. Biz de daha fazlaları var da bulunduğumuz konumdan ötürü kullanmıyoruz. Güya kadınlara sesleniyor, otizmli çocuklarla konuşuyor. Ancak cümlenin sonu ne hikmetse benimle bitiyor. Neymiş beni uyutmayacakmış. Biz zaten günün 24 saati milletimiz için çalışıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olunca kimseyi gözümüz görmez. Bu zatın söylediği öyle şeyler var ki milletimize sorumluluğumuz gereği değinmeden geçemeyeceğim. Bu zat faizin KHK ile düşeceğini sanıyor. İstihdamın KHK ile sağlanacağını sanıyor. İç ve dış borçların KHK ile kapanacağını sanıyor. Bu düzeni bozacağını söylüyor. Peki ne yapacak çalışmayan adama para mı verecek? Öyle bir şey söylemiyor. Tek kuruşu çalışarak kazanmamış adama anamuhalefet partisini emanet ederseniz olacağı bu. Çocuklarının aldığı evi anlatamayarak bir gazeteye üç kuruşa evi veren adama millet ekonomiyi teslim etmez. Muhalefetteyken benim adım Kemal diyerek lafla peynir gemisi yürütülebilir. Ama ülke yönetilmez. Tıpkı boş çuval gibi yere yığılıveriyor. Ama içi de boş değil. Bu çuvalın için curuf dolu. Kin dolu, zulüm 1453'te başladı diyenlerin ihaneti ile dolu. Dünyada herkes Türkiye'nin yüzde 4'lük büyüme başarısını konuşuyor. Bu zat aklınca onu da değersiz kılmaya çalışıyor ama eline yüzüne bulaştırıyor. Nitekim bu kişi girdiği tüm seçimleri kaybetti. Sorun kaç seçim kaybetti diye onu da bilmez. Ama hakkını da yememek lazım, partisinin kongrelerinin hepsini de kazanmıştır. Başarısı burada. CHP'ye gönü verenlere sesleniyorum. Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz? Kurtulun bundan ya. Kurtulun da Türkiye şenlensin. İktidar var, muhalefet yok. Biz tek kale oynuyoruz. Çukur eylemlerinde PKK ile mücadele ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gördük. Hakkari'de mitingi var, partisinin bayrağı yok. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunun Türk bayrağı ile alakası yok. orası Hakkari. Biz ne zaman gittiysek Türk bayrağı ile gittik. Çünkü biz şuna inanıyoruz; korkaklar zafer anıtı dikemez. Teşkilat başkanlarımızı kaçırdılar, öldürdüler ama biz yine de yürüdük. Türkiye'nin sanatçılarına, sporcularına, medyasına hakaret eden bu zatı milletimize havale ediyorum. Sanatçılar başımızın tacıdır, sporcularımız gönlümüzdedir, medya mensupları ile zaman zaman anlaşamasakta saygı duyuyoruz. Şehitlerimizin adını ağzına aacağı zaman mutlaka ağzını çalkalamasını isteyin. Çünkü bu zat 15 Temmuz'a tiyatro diyerek milletimize bizzat hakaret etmiştir. Ağzını çalkalaması lazım. Aksi takdirde ifadeleri bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar. Kullandığı sözlere bak; Afrin kent merkezine girmeyin. Eee, git Esed'in yanında otur. Arkadaşlarını gönderdin biliyoruz. Kaybettiği her seçimden sonra milletimizi suçlayarak sizlere de hakaret etmiştir. Biz doğru bildiimiz hak bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz. Bu zat seçimleri kaybettiği her zaman sözlerini yutmuştur. Ancak 2019 seçimleri bu zatın son seçimleridir. 2019 seçimlerini kaybedince feriştahı gelse o zatı o koltukta tutamaz. 2019'un kasım ayında inşallah bu zatta siyasi yaşamını sonlandıracak. Son zamanlardaki konuşmaları bu manzarayı görmesinden. Ey Kılıçdaroğlu, istediği n kadar hopla, zıpla seni bekleyen siyasi akıbetten kurtuluşun yok. Devletine milletine zarar vermeyi bırak artık. Bu milletten öyle sille yersin ki feleğin şaşar. Yedidüvele Osmanlı tokatı atan bu millet seni bir günde tarihin çöplüğüne atar."