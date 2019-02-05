Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın aday talimatı!

Çam, 31 Mart'taki yerel seçim öncesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının yaptığı çalışmaları anlattı.Erdoğan'ın talimatıyla tüm il ve ilçelerde sandık bazlı çalışmalara başladıklarını belirten Çam, öncelikle yüzde 25 ve altında oy aldıkları sandıklara yoğunlaştıklarına değindi.Bu vesileyle "çat kapı" ziyaretler de gerçekleştirdiklerini ve bütün mahalleleri taradıklarını ifade eden Çam, şöyle konuştu:

"Şu an 192 bin sandığımız var. Türkiye genelinde başlangıçta az oy aldığımız sandıklardan başlayarak 31 Mart'a kadar tüm sandıklarımızın ziyaretlerini yapmış olmayı hedefliyoruz. Daha sonra arkadaşlarımız gittikten sonra da genel merkezimizden sohbet yapılan evleri arayarak nasıl geçtiği noktasında da bir geri dönüş almaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir ses getirdi bu çalışma. 'AK kadınlar sahada ses getirecek' dedik. İnşallah bütün sandıkları ziyaret ederek 31 Mart'ta gezilmedik sandık bırakmayacağız."

ERDOĞAN'DAN KADIN ADAY TALİMATI: Erdoğan'ın belediye meclis üyelikleri ile ilgili talimatı olduğunu vurgulayan Çam, şu bilgileri verdi: LİSTE"Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyeliklerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın hem 2009'da hem 2014'te bir talimatı vardı, 'her üç adaydan biri kadın olacak' şeklinde. Bu dönemde 'iki adaydan biri kadın olacak' şekilde bir talimat verdi. Birinci sıra ana kademe ikinci sıra kadın kolları, üçüncü sıra gençlik kolları diye bir talimatı olduğu için biz de bütün adaylarımızla bir ön çalışma yaptık.

LİSTE OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK: 4 bin 219 kadın belediye meclis üyesi aday adayıyla birlikte 11 bölge esasıyla MYK üyelerimizin tamamı, başkan yardımcılarımız gitti, birebir görüşmeler yaptılar, tanışma toplantıları yaptılar. Buradaki amacımız aslında ehliyet ve liyakat sahibi, ilçelerinde katma değer üretebilecek oraya faydası olabilecek nitelikteki olan arkadaşlarımızı önceleyerek bir liste oluşturmak ve çalışma yapmaktı. Lütfiye Selva Çam, kadın belediye başkan yardımcısı ve muhtar adayı sayısının artırılması için de ciddi bir çalışma içinde olduklarını söyledi.