Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Beykoz talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Beykoz İlçe Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Beykoz'da yaptıkları yatırımları artırarak devam ettireceklerini belirtti.

Tapularla ilgili bir vatandaşın kendisine seslenmesi üzerine Erdoğan, "İmar konusunda sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi? Şimdi mahkemenin aleyhte karar verdiği şeyleri bizim düzeltmemiz mümkün mü?" dedi.

Bir vatandaşın tekrar kendisine seslenmesi üzerine Erdoğan, "Kimden geliyor bu yazı? Belediyeden yazı gelmez. Yargıdan gelir. Bakın sevgili kardeşlerim birbirimizi aldatmaya gerek yok. Şimdi bak tapu senin elindeyse bal gibi de yaparsın. Tapusu olan, bırak müteahiti niye müteahite veriyorsun işini? Bu işe biz gerekirse Büyükşehir Belediyesi olarak gireriz, KİPTAŞ olarak bunu yaparız. Vermeyin mütahitlere vermeyin.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINA TALİMATI VERİYORUM"

İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada ben talimatı kendisine veriyorum. KİPTAŞ eliyle bunları yapalım. Çünkü bir kısım mütahitlere bunu verdiğiniz zaman her numarayı yaparlar. Ama diğer konuya gelince değerli kardeşlerim bazı yerlerde biliyorsunuz geçmişten oraların tapulu olan kişileri çıktı. Bu dağıtılan tapularla alakalı değil. Dağıtılan tapularla ilgili olarak sizden Büyükşehir Belediye Başkanı burada talimatı kendisine veriyorum. Bununla ilgili olarak ilçe, büyükşehir, KİPTAŞ üçlüsü olarak bu işi yaptıracağız.

"BAY KEMAL'İN OYUNUNA GELMEYİN"

Kimsenin oyununu gelmeyin. Hele hele Bay Kemalin oyununa hiç gelmeyin. O çünkü bu işlerden anlamaz. Onun anladığı tek şey var. SSK döneminde devlet hastanelerinin hepsini ne hale getirdiğini biliyorsunuz. O hastanelerde Allah rahmet eylesin Savaş Ay'ın programında da izlemiştik. Biliyorsunuz. O hastanenin halini gördünüz. Nasıl mezbelelikti. Ama şimdi bizim yaptırdığımız hastaneleri de görüyorsunuz. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: "SANA MI SORACAĞIZ?"

Erdoğan, "Bize ne dedi? 'Afrin merkezine girmeyin.' Sen kimsin? Nereye gireceğimizi, nerede bombaları patlatacağımızı sana mı soracağız? Sen ancak olsa olsa Esed'e adamlarını göndermekten anlarsın. Sen adamlarını oraya gönder. Bizim Suriye'ye Mehmetçiğimiz gitti. Kiminle Özgür Suriye Ordusu'yla. Şimdi size bir şey anlatacağım. Geçen gün, ÖSO'nun komuta takımı bana geldi. Bizim takımla geldi. Komutanlardan bir tanesi vücudunda öyle mermiler almış, dediler ki; 'Bu büyük kahraman...' 'Ne oldu?' dedim. 'Midesi yok' dediler. Açtı tişörtünü gerçekten ön taraf ameliyat vesilesiyle, dikişler, dikişler, dikişler... Kalçadan yediği kurşunlar, omuzdan yediği kurşunlar... Ameliyatı bizim tarafta olmuş. Fakat iyileştikten sonra tekrar cepheye gitmiş. Bizim Mehmetçiğimizle beraber yapmış bu mücadeleyi. Bay Kemali ÖSO için 'Bunlar terörist' diyordu. Onun teröristleri kendisiyle birlikte 'Adalet Yürüyüşü'nde beraberdi. Omuz omuzaydılar biliyorsunuz. Ama Özgür Suriye Ordusu bizim Mehmedimizle beraber oradaki mazlumlar için mücadele verdi. Mağdurlar için verdi. Biz buyuz. Bundan sonra da biz böyleyiz." ifadelerini kullandı.

"MESİRE YER HALİNE GETİRELİM"

Beykoz'a bugüne kadar yapılan hizmetleri artırarak devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Evvelsi gün, Küçüksu Çayırı'na geldim. Yanımda Büyükşehir Belediye Başkanım. Büyük Millet Meclisi Başkanım ve Beykoz Belediye Başkanım da vardı. Beraberce orayı gezdik. Orada eski günleri hatırladım. Benimle aynı kuşakta olanlar hatırlarlar. Hani o meşhur mısır kazanları vardı ya... Ben diyorum ki o mısır kazanlarını yeniden kaynatmaya var mısınız? İkinci olarak, istiyorum ki Beykoz Küçüksu Kasrı önündeki o alanı bir mesire yer haline yeniden getirelim. Altına otoparkımızı da yapalım. Çünkü oralarda ciddi manada park sıkıntısı var. Onu da giderelim ve süratle bu yaza biz orayı yetiştireceğiz. Çünkü o mezbelelik alandan kurtulmamız lazım. Beykozlu da oraya layık değil. Burası sadece Beykoz'a hitap etmiyordu. Kasımpaşa'dan buraya pikniğe geliyorduk" diye konuştu.

"VATANIMIZI ELİMİZDEN ALAMADILAR"

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi haydi meydanlara dediğimizde bu millet meydanlara dökülmedi mi? Türkiye'nin her yerinde 251 şehit verdik ama vatanımızı elimizden alamadılar. Bölemediler, devletimizi ele geçiremediler. Hep beraber bunu yaptık. Bundan sonra da beraber yürüyeceğiz. Avrasya Tüneli ortada. Marmaray ortada. Yavuz Sultan Selim ortada. Bunları kim yaptı? Biz yaptık. Bundan önce böyle eserler var mıydı?" dedi.