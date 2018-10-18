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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gagavuz Türklerine müjde!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komrat kent meydanında Gagauz Özerk Yeri halkına hitap etti. Erdoğan, ''Moldova'da 5 önemli anlaşmaya imza attık. Aramızdaki bağlar daha da güçlenecek. Çok yakında Komrat'ta başkonsolosluğumuzu açacağız.'' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Ziyaretim kardeşliğimizi perçinledi. 1990'da Gagauz bölgesinin özerklik statüsüne kavuşmasına destek veren devlet adamlarını şükranla anıyorum. Elbet burada Moldova ve Türkiye'nin kadim dostluğu var. Buraya elimiz boş gelmek olmaz dedik. Sizlere 81 milyon Türk milletinin selamını verdik. Sizlere Türkiye'deki akrabalarınızın muhabbetlerini getirdim. Bizi bugün burada buluşmamıza vesile olan Dodon'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

- Son 16 yılda attığımız adımlar bu mirasa sahip çıkma hususunda güçlü irademizin yansımasıdır. Bugün iki ülke tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada etnik ve kültürel farklılıklar kaşınmaya çalışılıyor. Kültürel ırkçılık adeta veba salgını gibi yayılıyor.

- Fiziki sınırımız olmasa da biz Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz. Toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem veriyoruz. Asırlardır aynı toprağı paylaşan toplumlar ayrıştırılmak isteniyor.

- Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldı. Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz. Bugün hastanemizi açtık. Gayet muhteşem. Bugün kültür sarayını da açtık. 

  • Siyaset 18 Ekim 2018 16:18
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