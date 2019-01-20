Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde Hatay'da düzenlenen törene telefonla katıldı. Afrin'de verilmiş mücadelenin unutulmaz bir hatıra olacağını ifade eden Erdoğan, teröristlere yönelik mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 1'inci yıl dönümünde Hatay'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı bir tören düzenlendi. Harekata katılan komandolar ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan'ın ailesinin katıldığı törende Erdoğan, törene telefonla katıldı.

"MÜCADELEMİZ DURAKSAMADAN DEVAM EDECEK"

Afrin'deki terör saldırısı karşısında yılmayacaklarını ve gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerekse El Bab'daki terörle mücadelenin duraksamadan süreceğini söyleyen Erdoğan, buralarda verilen mücadelenin unutulmayacağını kaydetti. Erdoğan, "Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacaktır" ifadesini kullandı.

"MÜCADELE SÜRMEKTEDİR"

Programı dolayısıyla Ordu'da olduğunu hatırlatan Erdoğan, komandolara selamlarını ileterek, "Mücadeleniz kutlu bir mücadeledir, sizleri gözlerinizden öpüyorum" dedi. Erdoğan, askerlere hitabının ardından Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hatay ziyaretine eşlik eden annesi Sevim Usta, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile de telefonla görüştü.