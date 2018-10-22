Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler! Bu seçim sonları olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programında çok önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programında yerel seçimlerle ilgili kritik mesajlar veren Erdoğan ana muhalefeti kızdıracak açıklamalarda bulundu. ''Biz onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşmayacağız. Biz rotamızı çizmek için milletimize bakacağız'' diyen Erdoğan ''Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

AYNI HEZİMETİ YAŞAYACAKLAR: 7 yıldır büyük bir sabır ve ali cenablıkla Suriyeli mazlumlara evsahipliği yapan bu millete söylemedikleri yalan kalmadı. Türk milletinin basiret ve ferasetini aşamadılar. Her seçimde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç almaktan kendilerini alamıyorlar. Mart 2019'da da sonuç aynı olacak, aynı hezimeti yaşayacaklar. Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık. Standartımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Böyle bir yanlışa düşmüş olsaydık bu oy oranlarının yarısını dahi alamazdık.

BU SEÇİM ANA MUHALEFETİN SONU OLACAK: Biz onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşmayacağız. Biz rotamızı çizmek için milletimize bakacağız. Bizler de seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını ifşa etmekten geri durmayacağız. Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Sadece millete değil, CHP'ye de bela. CHP'yi de bundan kurtarmamız lazım. SSK'yı batırdı, CHP'yi batırmanın gayreti içerisinde.

SANDIKTA HER TÜRLÜ YOLU DENEYECEKLER: Bizim ayırıcı vasfımız işte şu karşımızdaki manzaradır. Biz kutuplaştırıcı değil, Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan bir partiyiz. AK Parti Türkiye'nin partisidir.Bu güne kadar ayrımcılığın, ırkçılığın bu kapıdan içeri girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çoban ile Karadeniz'in azgın sularında balıkçılık yapan arasında fark yoktur. Özellikle ana muhalefet partisi ve avenelerinin insanlarımızı birbirine düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecekler.

BAY KEMAL ŞUNU İYİ BİL: Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içinde olabilirsin. Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin.

KADINLARA VİTRİN MALZEMESİ OLARAK BAKANLAR:Türkiye'de kadını gerçek anlamda özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı üniversite kapılarında ikna odaları kuran lümpen anlayışa göre yapmıştır. AK Parti olarak şunu söylüyoruz Türkiye'de kadınları görmezden gelen, devre dışı bırakan siyasetin başarı şansı yoktur. Kadınlar vitrin malzemesi olarak bakanların siyasi akibeti hüsrandır. Türk siyasi tarihinde AK Parti kadar kadınlara değer veren bir başka parti yoktur.

KADINLARI SİYASETİN MERKEZİNE KOYAN BAŞKA BİR PARTİ YOK: AK Parti kadar kadını politikalarının merkezine yerleştiren başka bir siyasi hareket yoktur. 2002'de parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı 4,4 iken, 24 Haziran sadece AK Parti sıralarında 53 hanım kardeşimiz milletvekili olarak oturuyor. Bunların 46'sı da teşkilatta. AK Parti olarak toplam 8 kadın belediye başkanımız var. Bu sayıyı daha da artırma gayretindeyiz.17 yıldır AK Parti'nin sancağı dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay sahibi hanımlardır.