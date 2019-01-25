Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş döviz ve ittifak mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat yemeğinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici. İç siyasette de dış siyasette de kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Nisan sabahı için yıkım senaryoları kuranlara, ülkemizin tökezlemesini, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın sendelemesini bekleyenlere esaslı bir ders vereceğiz" dedi.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bir gereği olarak MHP'li adaylarımızın olduğu yerde de bu adaylarımızı aynı gayretle desteklememiz gerekiyor" diye konuştu.

"31 MART SEÇİMLERİ HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin yakın çevresinde yaşanan kritik hadiseler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini hiç olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Bu seçimler sadece Türkiye'nin içinde takip edilmeyecek, tüm dünyadan aynı şekilde takip edilecek" ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yerel seçim) Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

"ÇOK VERİMLİ BİR RUSYA SEYAHATİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz" dedi.

"TEZGAHLARIN HEPSİNİ YIKTIK, YIKIYORUZ, YIKACAĞIZ"

Erdoğan, "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici. İç siyasette de dış siyasette de kurulan bu tezgahların hepsini yıktık, yıkıyoruz, yıkacağız" diye konuştu.