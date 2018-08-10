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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş dolar açıklaması!

Dövizdeki yükselişle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Erdoğan Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz dedi.

Dolar kuru bu sabah 5,60 seviyesinden 6,49 seviyesine fırlamış ardından da 5,95 seviyesine inmişti. Dolardaki bu hareketlilik sonrası gözler hükümet cephesine çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tek cümlelik bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dolardaki artışla ilgili dün akşam da memleketi Rize'de konuşmuş, "Onların doları varsa bizim de halkımız, Hakk'ımız var demişti." Dün Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret ediyor.

BOSTANCI: DOLAR KENDİNDEN GEÇME HALİNDE Öte yandan dolardaki artışla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Bostancı, "Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde" ifadesini kullandı.

 "Türkiye büyüyüp güçlendikçe önündeki yol dikleşiyor. Bu millet bu kader tepesini aşacak" diyen Bostancı, "Toplumsal algıdaki bozulmanın önemli bir kısmını 'içeride dışarıda' manipülatif hareketler oluşturur. Eğer doğrudan toplumun kendisi bu manipülasyonları reddetme yönünde bir tavır sergilerse 'manipülatör' kendi zayıf girişimiyle baş başa kalır" ifadesini kullandı.

Bostancı, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin 'anlık, ve kimin kazanıp kimin kaybedeceğinin asla kestirilemeyeceği' paritelerine bakarak davranmak yerine uzun dönemli paritelere bakarak TL'nin kazandırma gücünü görmek doğru ekonomik tutumlar için önemlidir. Dolar şimdi çılgın bir partide kendinden geçme hali içinde.

  • Siyaset 10 Ağustos 2018 14:35
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