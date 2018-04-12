Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son iki gündür dövizdeki dalgalanmanın suni olduğunu ifade etti. Suriye'deki gelişmeler üzerinden Türkiye'ye operasyon peşinde olanlara seslenen Erdoğan, 'Bizi dövizle terbiye edemezsiniz dedi.'

Ankara'da Başkentray'ın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair şu değerlendirmeleri yaptı:

"YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"

- Suriye krizi üzerinden ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yapıyorsunuz diyen Erdoğan, "Bunun bedelini ödersiniz. Bunun işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. Ekonomi yüzde 7 olarak açıklandı, ihracat tüm zamanların rekorlarını kırdı. Turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretler var.

"BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ"

- Akkuyu'da nükleer santralin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettik. Savunma sanayisinde her gün iyi haberler alıyoruz. Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması şart haline geldi. Boğaz'daki son kaza bunu çok açık gösterdi.

"SAĞDA SOLDA KONUŞULANA BAKMAYIN"

- Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Biz yolumuza bakıyoruz." dedi.

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