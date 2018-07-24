Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş bedelli açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında çok öneli açıklamalarda bulundu.

AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir devam eden 'Bedelli askerlik' tartışmalarına noktayı koyarak 21 gün şartının kaldırılmayacığını ve Türkiye’nin bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturulacağını söyledi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

OHAL'İ KALDIRMIŞ OLMAMIZ ÖNEMLİ BİR ADIM: Bakan Yardımcılarımızın atamalarını yaptık. Bakanlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili eylem planları hazırlıyor. Kısa vadeli programımızı hemen uygulamaya geçireceğiz. OHAL'i kaldırmış olmamız önemli bir adımdır. Söz verdik sözümüzü yerine getirdik. Ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız dedik bu gerçeği uygulamaya bir kez daha geçirmiş olduk.

TERÖRLE İLGİLİ DÜZENLEMELER MECLİS TATİLE GİRMEDEN YAPILACAK: Terörle mücadele ihtiyaç duyulan düzenlemeler Meclisimiz tatile girmeden hayata geçecek. Bedelli askerlik kanunun da bu hafta hayata geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. Biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz.

TÜRKİYE'Yİ BEDELLİYE İHTİYAÇ DUYMAYACAK DURUMA GETİRECEĞİZ: Terörle mücadele ihtiyaç duyulan düzenlemeler Meclisimiz tatile girmeden hayata geçecek. Bedelli askerlik kanunun da bu hafta hayata geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. Biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini daha köklü bir anlayışla ele almamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye'yi bedelliye ihtiyaç kalmayan bir duruma getireceğiz.

TÜRKİYE'NİN ASKERLİKLE BAĞLARININ KOPMASINI İSTEMİYORUZ: Bununla birlikte Türkiye'nin askerlikle bağlarının kopmasını da istemiyoruz. Türk milleti asker bir millettir.Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız.

OHAL İLAN ETME YETKİMİZ VAR: İhtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belli yerlerde OHAL ilan etme yetkimiz vardır. Böyle bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele konusunda çıkardığı kanunlar konusunda eleştirmeye hakkı olamaz. Bizim için önemli olan kimin ne dediği değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğudur. Güvenlik güçlerimizin bir süredir, sınırlarımızın içinde veya dışında yürüttüğü operasyonlar bunun göstergesidir.