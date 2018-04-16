Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş altın çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında ekonomik veriler üzerinden önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'ye seslendi. Borçlanmaların dolar üzerinden değil altın üzerinden alması gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ Yüzde 7.4'lük büyüme ile G20'de birinci sırada, OECD'de ikinci sırada yer aldık. Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır.Kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor.Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Bugün Türkiye GSMH bakımından dünyanın 17. sırasında yer alan büyük bir ekonomi.

KUR BASKISINA KARŞI ALTIN ÖNERİSİ IMF'in ruhunda vesayetçilik var. Biz yolumuza onlar yoluna. Bizim IMF'ye borcumuz yok. Borcumuzu ödedik. Daha sonra bizden 5 milyon AVRO borç istediler. Şu anda IMF'e beş kuruş borcumuz yok. Ben diyorum ki bu borçlanmalar dolarla değil de altınla olsun. Devletleri ve milletleri bizim bu kur baskısından kurtarmamız lazım. Altın hiçbir zaman bir baskı unsuru olmamıştır. Dolayısıyla altınla bu adımlar atılsın.

Ben girişimci ruhunu insanlık için kullanan siz değerli dostlara bunu da hatırlatmak istiyorum. Teknik anlamda elbette destek alınabilir ama sınırının çok iyi belirlenmesi gerekir. Gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım rastgele ülkelere varil bombaları atmayalım. Yardım parası gelse de gelmese de biz o mültecileri evimizde misafir etmeye devam edeceğiz.

  • Siyaset 16 Nisan 2018 12:46
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