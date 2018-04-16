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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş altın çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş altın çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devletleri kur baskısından kurtarmak için dünyaya flaş bir öneride bulundu. Erdoğan dış borçlanmaların altınla olması gerektiğini ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 11:45 - Güncelleme: 16-04-2018 11:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında ekonomik veriler üzerinden önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'ye seslendi. Borçlanmaların dolar üzerinden değil altın üzerinden alması gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Yüzde 7.4'lük büyüme ile G20'de birinci sırada, OECD'de ikinci sırada yer aldık. Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır.Kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor.Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Bugün Türkiye GSMH bakımından dünyanın 17. sırasında yer alan büyük bir ekonomi.

36 MİLYON TURİST HEDEFİ

Burada güven ve istikrar var.Kendi girişimcimiz üçüncü dünya ülkelerinde kendilerine pazar bulma imkanı yakaladılar. Turist sayımız 13 milyondan 36 milyon gelirimiz ise 26.3 milyar seviyesine çıktı. Turizmde darbe girişimleri sebebiyle sıkıntılar yaşadık ama onları da aştık.Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek turist sayısında 36 milyonu yakalayabiliriz. Şu an özellikle ciddi manada başka işaretler geliyor. Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan 130 milyar dolara kadar çıktı. Son dönemde bu rakam maalesef 110 milyar dolara indi. Kamu stokumuzun milli gelire oranını yüzde 8.5'e kadar indirdik. Ama bununla yetinemeyiz.

Genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var. Bu nüfusa sahip olmazsak yaşlanacağız. Yaşlı bir nüfusla da bir yere varmak mümkün değil. Her şeyin temelinde insan yatıyor. İnsan varsa emek, sermaye, yatırım var. Diğerleri insanın türevi. İnsanın türevi olduğuna göre yatırımı öncelikle insana yapmamız lazım. Genç nüfusa Türkiye'nin ihtiyacı var. İnsandan çekinmeyelim. Bu girişimciliğin ruhunda da insan var. Girişimci insanlara ihtiyacımız var. El ele verip yetiştirmek zorundayız. 

 YATIRIMCILARA YENİ KOLAYLIKLAR GELECEK

Türkiye sadece Asya ile Avrupa'nın geçiş noktası değildir. Çok geniş bir alanda milyarlarca nüfusa hitap eden bir coğrafyadır. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok istihdam oluşturarak yolumuza devam etme kararındayız. Girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli destek ve teşvikler sağlıyoruz.Önce yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili sonrasında da stratejik yatırımlar ile ilgili önemli adımlar attık. İlk etapta toplam yatırım tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini verdik. İhracata 6 milyar lira katkı sağlayacak. Aynı zamanda 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı bir istihdam çıkaracaktır. Bu teşviklerin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenlemeler ile şirket kuruluşundaki banka ipoteklerine kadar birçok kolaylıklar sağladık. Devamı var, tamamlandığında da hayata geçireceğiz.

KUR BASKISINA KARŞI ALTIN ÖNERİSİ

IMF'in ruhunda vesayetçilik var. Biz yolumuza onlar yoluna. Bizim IMF'ye borcumuz yok. Borcumuzu ödedik. Daha sonra bizden 5 milyon AVRO borç istediler. Şu anda IMF'e beş kuruş borcumuz yok. Ben diyorum ki bu borçlanmalar dolarla değil de altınla olsun. Devletleri ve milletleri bizim bu kur baskısından kurtarmamız lazım. Altın hiçbir zaman bir baskı unsuru olmamıştır. Dolayısıyla altınla bu adımlar atılsın. 

Ben girişimci ruhunu insanlık için kullanan siz değerli dostlara bunu da hatırlatmak istiyorum. Teknik anlamda elbette destek alınabilir ama sınırının çok iyi belirlenmesi gerekir. Gelin bu dünyada yeni bir barışın temelini atalım rastgele ülkelere varil bombaları atmayalım. Yardım parası gelse de gelmese de biz o mültecileri evimizde misafir etmeye devam edeceğiz. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • boş işler 16 Nisan 2018 13:52 İçeriden kalabalıklara seslenerek biz ne Dünya duyar ne IMF ne de başka bir kişi,ülke ya da kurum .

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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