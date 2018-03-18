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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar... Afrin'de son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar... Afrin'de son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreninde konuşuyor... Erdoğan Afrin'de öldürülen terörist sayısının 6 bin 603'e yükseldiğini açıkladı... izleyebilirsiniz...

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 14:02 - Güncelleme: 18-03-2018 14:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu.... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 3 bin 603'e yükseldiğini açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: 

103. Yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte ya ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli kardeşlerim, İstiklal Mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımıza verdiği cesaretle, Osmanlı'nın yeniden bir filiz vermesine sebep olmuştur.

AMAÇ AYNI AMAÇTIR

Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır.

AFRİN HAREKATI:  Bu sabah itibariyle 3603 terörist etkisiz hale getirildi. O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Ne oldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi... 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık.

"ÇANAKKALE İLHAM VE GÜÇ KAYNAĞIDIR": Çanakkale bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağıdır. Çanakkale demek yokluklar ve zorluklar karşısında yılmamak demektir. Onca vahşete rağmen insanlık ve adaletten vazgeçmemek demektir.

Türk milleti olarak vatan ve hürriyetimize bağlılığımızın timsalidir. Türk milleti 'Ya İstiklal Ya Ölüm' kararını vererek geleceğine de koşmuştur. Bunun için her fırsatta, tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale bizim ilham kaynağımız.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN İLK 20 ÜLKESİ ARASINA TAŞIDIK"

İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Maşallah, milli gelirimiz 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara çıkarak Türkiye'yi dünyanın ilk 20 ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, savunmada, sağlıkta gelişmiş bir Türkiye var. Milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan bir ülke var. Bugün kendi silahını, tankını, helikopterini, İHA'sını yapan üreten ve bunu ihraç eden bir ülke var. Burada bugün dev bir yatırımın fore kazıklarını çakıyoruz.

DEDELERİMİZİN 103 YIL ÖNCE YAPTIKLARINI...

2023, 2053, 2073 vizyonları doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dedelerimiz bundan 103 sene önce tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir destan yazdılar. Bizler de Marmaray, Yavuz Sultan Selim ve Orhangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve işte buradaki 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz.

BİRÇOK AÇIDAN REKORLARIN KÖPRÜSÜDÜR

Geçen yıl temelini attığımız kule, ilk beton dökümü ile 1915 Çanakkale Köprüsü birçok açıdan rekorların köprüsüdür. Ben bunların detayına girmeyeceğim. Zaman kaybetmeden hemen inşallah şimdi adımı atalım. Bu önemli projeyi hayata geçiren hükümetimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Yapan, işleten ve sonra devreden bir ekonomi anlayışı ile bu adımı atıyoruz. Tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

18 ay erken bitirerek inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Zeynep (g) 18 Mart 2018 14:54 Bir 18 Mart'ta Allah bize Çanakkale'yi gösterdi , diger 18 Mart'ta ise Afrin 'i ...ilkinde İngilizler'e ,ikincisinde Abd'ye papucu ters giydirdik , üçüncüsü olursa da bu kez ''Uzay Savaşçıları ''ile savaşırız artık !!:)))( Anlamayanlara = Trump , Uzay Ordusu kuruyormuş -muş da ...:))

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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