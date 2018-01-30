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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Afrin ve TTB...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grubu'nda konuşuyor... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için bugüne kadar ki en ağır sözleri sarfeden Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu'na yönelik eleştirilere de "Özgür Suriye Ordusu, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur" diye cevap verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

BU GÜRUHUN İHANETLERİNDEN MUZDARİBİZ

- Bir güruh var ki onların ihanetlerinden çok mustaribiz. Türkiye’de adı ana muhalefet partisi olan ama yaptıklarıyla adeta ana hıyanet partisine dönüşen bir parti, daha doğrusu bu partinin başındaki zevat ve bir ekip var. Çünkü ben ülkesini, milletini seven gerçek CHP’lilerin de bizimle aynı hissiyata sahip olduğuna inanıyorum. Her seferinde artık bu ana muhalefet partisini ve başındaki zatı bir daha gündemimize almayalım diyorum fakat öyle şeyler yapıyorlar ki bunun karşısında susmanın vebal olduğunu görüyorum.

'GAFLETE BAK ZAVALLILIĞA BAK'

- Hadi bizim söylediklerimize kulak vermiyor da her gün televizyonlarda yayınlanan Zeytin Dalı operasyonunu da mı bu adam izlemiyor? Askerlerimizin elindeki yerli silahları da mı görmüyor? Toplarımızın sesini de mi duymuyor? Kendi imalatımız çok namlulu roketatarlarımızın o görüntülerinden de mi etkilenmiyor? SİHA’lardan da mı heyecan duymuyor? Söylediği lafa bak ya, “sen bir tane delikli tüfek yapamazsan nasıl savaşacaksın” diyor. Gaflete bak ya, zavallılığa bak. Onlar sizin ecdadınızın veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti.

  • Siyaset 30 Ocak 2018 12:57
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • BEYLER BEYİ 30 Ocak 2018 13:07 SAYIN CUMHURUM NAMLU HEDİYE ETTİN YA SANIRIM İŞİNE YARAR.

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