Erdoğa'ın konuşmasından satırbaşları:
Kaymakamların diğer idari personelle arasındaki özlük haklarıyla ilgili makası halledeceğiz.Türkiye son 16 yılda sadece ekonomide, yatırımlarda değil, Cumhuriyet ile cumhurun kaynaşmasında da önemli mesafeler kat etti.
Cumhuriyet'in elitlerin değil cumhurun olması çok sevindirici bir olaydır. Millet iradesine sahip çıktığı için 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların girişimini püskürttü.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER