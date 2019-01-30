Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğa'ın konuşmasından satırbaşları:

Kaymakamların diğer idari personelle arasındaki özlük haklarıyla ilgili makası halledeceğiz.Türkiye son 16 yılda sadece ekonomide, yatırımlarda değil, Cumhuriyet ile cumhurun kaynaşmasında da önemli mesafeler kat etti.

Cumhuriyet'in elitlerin değil cumhurun olması çok sevindirici bir olaydır. Millet iradesine sahip çıktığı için 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların girişimini püskürttü.





