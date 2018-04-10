Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde Beşar Esad rejiminin Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal saldırısı vardı. Dünya ülkelerini ayağa kaldıran saldırıya Erdoğan'dan da sert tepki geldi. Saldırıyı kınayan Erdoğan ''kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

DOĞU GUTA TEPKİSİ! BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER: Bir gerçeği söylemem lazım. Doğu Guta ve Duma bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin, bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşmelerimizi, çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dün sayın Putin ile telefon görüşmem oldu, görüşmeler bugün yarın devam edecek.

TEK TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR....Tüm bunlar karşısında zaman zaman bunlara cevabı siz değil biz verelim diyen arkadaşlar var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir.

Doğu Guta'da insanlık dramı: Oğlum aç öldü HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: POSTALIN YOKSA GÖNDERELİM

Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş, ne oldu ya günaydın, Postalın yoksa sana postalı biz gönderelim parkan eksikse onu da gönderelim. Biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz

AFRİN'DE 4071 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'e girmeyelim diyen siz değil miydiniz. Bugün itibari ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071 oldu. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek aksi taktirde şehitlerimize bunun hesabını veremeyiz.

BU ADAMIN CİBİLİYETİNİ HERKES ANLASIN

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir.

AKKUYU PROJESİ: TARİHİ BİR HADİSEYE ŞAHİTLİK ETTİK

Salı günü ülkemiz açısından tarihi bir hadiseye şahitlik ettik. Nedir bu? Türkiye'de bir ilk. Bu ilki AK Parti iktidarı yapıyor. O da Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan ilk Nükleer Güç Santrali'nin Sayın Putin ile birlikte canlı yayında attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli 22 milyor doları bulacak. Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unun tek başına karşılayacak. Türkiye dünyada az sayıdaki Nükleer Güç sahibi ülkeler arasına girecektir. İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Yakın ilişkiyi sürdürmekte kararlıyız.



BMGK'dan Doğu Guta için acil toplantı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

AFRİKA'DA YAKALANAN FETÖ'CÜLER



Gabon 3 öneli FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar onlar kçsınlar biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık, Gabon'dan 3'ünü aldık. Milli İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor.

CARİ AÇIKTA 19 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞTİRME

Proje bazlı teşvik sistemini tanıttık. 19 firmamıza ait 23 projeye ilişkin teşvik belgelerini sahiplerine teslim ettik. 135 milyar lira yatırım bedelli bu projelerle ihracatımızı 6 milyar dolar üzerinde artırıyor, ithalatamızı 12 milyar azaltıyoruz. Cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileştirmenin temelini atmış oluyoruz.

KILIÇDAROĞLU ROMANLARI TAHRİK ETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Her defasında anamuhalefetin başındaki zatı kale almayayım zırvalarına cevap vermeyeyim diyorum milletimize sorumluluklarımız mecbur bırakıyor. Bu zat roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. İyi de etmiş. Nefret dilini roman kardeşlerimizi tahrik etmek üzere yeniden gündemine almış. Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı.

COÇUK İSTİSMARI ACİL EYLEM PLANI ÇIKTI

Çocuk istismarının önlenmesi için acil eylem planı çıktı. Bu suçu işleyenler suça göre ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet cezası alacak. Bu cezayı almış kişiler 40-50 yıldan önce cezaevinden çıkamayacak. Kimyasal hadım uygulanabilecek.

Türkiye'den Esad rejimine sert 'kimyasal' kınaması...

Doğu Guta'dan görüntüler yürek sızlattı