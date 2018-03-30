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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 11:25 - Güncelleme: 30-03-2018 11:25

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Son il başkanları toplantımızdan bu yana Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Bolu, Sakarya, Diyarbakır, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon illerimize giderek kongrelerimize katıldık, vatandaşlarımızla buluşma fırsatı yakaladık.

Şu ana kadar 43 il kongremize bizzat katıldım. Cumartesi günü İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kongrelerine pazar günü de Adana ve Hatay il kongrelerine katılacağım.

Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir.

KOSOVA'DAKİ MİT OPERASYONU

Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler.

Her kim AK Parti'yi bırakıp kendisi için çalışmaya başlamışsa bu ülkeye yanlış yapıyor demektir. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlarla yolumuza devam ettik. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık.

YENİDEN DİRİLİŞ HAMLESİ BAŞLAMIŞ OLDU

Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Türkiye 2017 yılında %7,4'lük bir büyüme oranı elde etti.

Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz.

"BU HATAYI YAPARSA BUNUN AFFEDİLİR YANI OLAMAZ"

Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin Bu psikolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi.

DÖVİZ KURUNU ÖCÜ GİBİ KULLANANLARA KÖTÜ HABER VEREYİM

Dünyanın Amerika ve Çin arasında baş gösteren ticaret savaşının sancıları ile kıvrandığı dönemde Türk ekonomisini zayıf göstermeye çalışarak huzursuzluk çıkarmaya çalışanlar art niyetlidir. Biz kendimize bakacağız, başarıya kilitleneceğiz. Döviz kurunu öcü gibi kullananarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara kötü haber vereyim. Türkiye 2018'de yüksek büyüme oranları ile üzerinde oynanmaya çalışan oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun. Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin. 

Zeyin Dalı Operasyonunda şu ana kadar 3800 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için hazırlıklara başladık. Mütefikmiz olan ülke askerlerine zarar vermek gibi bir niyetimiz yok ama teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına izin veremeyiz. Sincar PKK'dan terörden temizlenene kadar operasyonlar ddevam edecek. Irak hükümetinr söylüyoruz yapacaksanız yapın yoksa biz yaparız. PKK'yla YPG'yi aynı görmeyen herkese kapılarımızı kapatıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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