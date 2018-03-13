Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Gönüllerimizi buluşturan Türkiye Diyanet Vakfımıza ve Diyanet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üstüne olsun. Bütün misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Sizleri bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Az önce hep beraber izlediğimiz hayat hikayeleri, insan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel hasletlerin halen diri olduğunu gösteriyor. Bu seneki ödüller layık görülen, çevresinde hayat tamircisi olarak bilinen engelli hayvanlara bugüne kadar tam 200 protez yapan Mardin Derikli Hasan Kızıl kardeşim, eğitim, tarım ve çevre alanındaki özür çalışmaları ile Türk milletinin hayırseverliğini Afrika'nın çorak topraklarına taşıyan Sevde Sevan Usak hanımedefendiyi, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisini rehber edinen doktor Mahmut Karaman Beyefendiyi, yetim ve öksüzlere sahip çıkan, Amerika'da onlarca çocuğa sıcak bir yuva sunan yetimlerin babası Libyalı Muhammed kardeşimi, Levent Uçkan hocamızı, velhasıl, bu yıl iyilik ödüllerini tevci ettiğimiz tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.

TSK VATANIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEMİN EDİYOR

Vefa ödülünün milletimizin gözbebeği, istikbalimizin ve istiklalimizin teminatı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum. TSK gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla vatanımızın güvenliğini temin ediyor.

AFRİN'DE 3400 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor. Şu an itibarıyla 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin'e girdik, giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz.