Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz işgalci değiliz, biz sadece ülkemize yan bakan o teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de Afrin'de yine o teröristleri kovalıyoruz." dedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere hitap etti. Erdoğan şimdi de kongrede bir konuşma yapıyor... Canlı izleyebilirsiniz...

Partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz kadar dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için de mücadele veriyoruz" dedi. Daha merhametli bir dünyanın mücadelesini veriyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

ÖLMEYE DE BU TERÖRİSTLERİ ÖLDÜRMEYE DE HAZIRIZ: Biz hiç kimsenin baskı zulüm görmediği dünyanın mücadelesini veriyoruz. Bizim mücadelemiz istikbal mücadelesi, bizim kavgamız hak ve adalet kavgasıdır. Her bir arkadaşımızın gayesi, kızıl elması bu... Zorluklar karşısında asla pes etmeden mücadelemiz sürecik.

ZANNEDİYORUM 3 BİN 500'E ULAŞMIŞTIR: Afrin'deyiz niye? Teröristleri kovalıyoruz. Zannediyorum, sayı 3500'e ulaşmıştır, ben buraya gelmeden etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3300'dü... Komutana sordum; ihtiyaç var mı? dedim.. Hamdolsun iyi gidiyoruz dedi. İhtiyaç olduğu anda hemen bir sefer görev emri çıkarırız önce ben sonra hep birlikte yola koyuluruz. Hazırız, ölmeye de bu teröristleri öldürmeye de...

Erdoğan, salona girmeden önce yaptığı açıklamadan satır başları da şöyle:...

Gündüz gece yürümeye var mıyız? Sakarya yola çıktığımız günden bugüne bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Yalnız yürümedik bu yolda. Hep sizinle beraber yürüdük. Yine bundan sonra beraber yürüyeceğiz. Kardeşlerim, mart 2019 mahalli seçimler hazır mıyız? Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimleri, hazır mıyız?

"2019'DA TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GEÇECEK"

Bu bir kırılma noktası. 2019'daki bu iki seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme geçiyor. Ben burada sizden bugün bir şey istiyorum. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Beşer planında hiçbir gücün önünde bugüne kadar eğilmedik.

RAHAT DURUN DEDİM DİNLEMEDİLER: Afrin'deyiz, niye Afrin'deyiz. Teröristlere biz dedik ki rahat durun. Eğer rahat durmazsanız, sizi deliklerinizde bile, inlerinizde bile boğarız dedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te boğduk mu? Afrin'de de şöyle öğlen civarı rakamları aldım.

3300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 3300 terörist etkisiz hale getirilmişti. Elhamdülillah iyi gidiyoruz. Daha iyi olacak. Şu anda 4-5 kilometre kaldı, Afrin'e giriyoruz. Nasıl ki, El Rai, Bab, Cerablus, oradaki 2 bin kilometre karelik alanı gerçek sahiplerine teslim ettiysek, 140 bin kişi evlerine döndü.

BİZ İŞGALCİ DEĞİLİZ: Biz işgalci değiliz. Biz sadece ülkemize yan bakan teröristleri kovalıyoruz. Onların peşindeyiz. Şimdi de yine Afrin'de o teröristleri askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucumuzla ve sağolsunlar çok ciddi bir mücadele ile ÖSO ile beraber kovalıyoruz.