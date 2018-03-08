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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde kadınla ilgili din adamı adı altında açıklamalar yapan ilahiyatçılara tepki gösterdi. Erdoğan, 'şimdi bazı hocalar beni tefe koyabilir' diyerek, bunların söylediklerinin dinimizde olmadığını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 15:16 - Güncelleme: 08-03-2018 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde son günlerde medyayı meşgul eden bazı ilahiyatçıların kadınlarla ilgili açıklamaları vardı. Konuşmasında genişçe yer ayırdığı bu şahıslara ağır sözlerle yüklendi. Bu kişilerin dinde yeri olmayan bazı içtihatlarda bulunduklarını ifade eden Erdoğan, din adamı adı altında konuşan böyle kişilerin kendi görüşlerini söylediklerini belirtti. Böyle marjinallerin dikkate alınmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, 'Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

YASALARI SÜREKLİ GÜNCELLEMENİZ GEREK: Mevzuatımızdaki eksiklikleri tamamladık, varsa yanlışları düzelttik. Bitti mi? Hayır. Bütün bu yasalar, sürekli güncellenmesi gereken yasalardır. Hayat dinamiktir, gelişiyor. Güncellemeye mecbursunuz. Güncellemek suretiyle yaşamı yeniden tanzim etmiş olursunuz. Başarımızın en önemli kriterlerinden biri kadınlarımızın istihdamdaki yeridir. Yerlerini 9 puan artırdığımız kadınlarımız geçmişle mukayese edilemeyecek bir yere sahiptir. Doğum izninden, çocuk bakım hizmetlerine kadar her alanda kadınlarımızın taviz vermeden çalışmalarına devam etmelerini sağlayan düzenlemeler yaptık. Başbakanlığım döneminde eşimle birlikte Şanlıurfa'dan "Haydi kızlar okula" kampanyası ile okula gönderilmeyen kızlarımızın önünü açtık.

"BENİM GÖZÜMDE KADINLAR İNSANLIĞIN ÖĞRETMENİDİR"
Kadın tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Çocuk uzunca bir süre her şeyi annesinden öğrenir. Doğumdan sonra başlamıyor eğitim öğretim. Doğumdan önce başlıyor. İşin ilahi boyutu budur. Çocuk beslenmeyi anne karnında öğreniyor. İlahi tecelli bu. Orada başlayan yaşam süreci doğumdan sonra da adeta ciddi bir eğitim öğretimden geçmiş yavru doğumdan sonra, aynı şekilde devam ediyor. İlahi takdir planının içindeki bu eğitim öğretim bizim için çok önemli. Benim gözümde kadınlar insanlığın öğretmenidir. Kadınlarda zaten Allah vergisi kabiliyet olan güçlü bir sezgi var. Öğretmenlik yeteneği geliştiğinde ortaya elleri ayakları öpülesi analar, eşlerimiz, kızlarımız çıkıyor. 

"5-10 MEDYA MAYDANOZUNU EKLEMEK GEREKİR"
Kadın meselesi konuşulurken ane vurgusu yapmamızdan rahatsız olanlarla çok karşı karşıya geldi. Akif'in dizelerine 5-10 televizyon dizisini, 5-10 medya maydanozunu da eklemek gerekir. Birileri ısrarla bizim validelerimizi yanlış anlatmaya, göstermeye çalışıyor. Zaman zaman söylüyorum, en az 3 çocuk diyorum, birileri rahatsız oluyor. Bu millete düşman oldukları için rahatsız oluyor. 

KANALİZASYONA DÖNÜŞMÜŞ MEDYANIN ŞERRİNDEN ANNELER KORUYACAK
Kanalizasyona dönüşmüş olan medyanın şerrinden bizi koruyacak olan kadınlar ve annelerdir. Annenin bıraktığı boşluğu dolduracak pek az alternatif vardır. Hatta yoktur. Annesiz büyüyen çocukların durumu, babasız büyüyen çocuklardan çok daha vahimdir. Anne, evlatlarına göz kulak olur. Evlatlarına sahip çıkar. Çekip çevirir. Anne başka. Annesiz yaşamak kolay değil. Baba ölür gider 1-2 gün ağlarsın ama anne öldüğü zaman o çok daha farklı.

"MARJİNALLERİ ASLA DİKKATE ALMAYIZ"
Bu konuda marjinalleri asla dikkate almayız. Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. 

"BİRÇOK HOCAEFENDİ BENİ TEFE KOYACAK O AYRI MESELE"
Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın. 

REKLAM PEŞİNDELER
Reklamım iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da dinimize de aykırıdır. Bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır. Kuran'a ters değilse mesele bitmiştir. Eskiler, yani kudema usulsüzlüğümüz, ululsüzlüğümüzdendir derdi. 

FETÖ'NÜN ARKASINDAN GELENLERE KALDI
Din İşleri Yüksek Kurulu'nda çok çok vasıflı. Bütün ilim dallarında yetki sahibi olan hocalarımız var. Birçok, bütün bu hocalarımız ne iş yapıyorlar. Niçin bu alanı bu adamlara kaptırıyorlar. FETÖ olayı da böyle oldu. Söyledik söyledik sonunda bir şura yaptırdık. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ'ye kaldı. FETÖ'nün arkasından gelen maalesef tiplere kaldı. Onların da vasıfları ortada. FETÖ'nün kalitesi vasfı ortada, arkasından gidenler onlar ondan daha da geri.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR52 YORUM

  • Selami İnce 08 Mart 2018 18:18 Ben Kuranın Türkçesini okudum. Hiç anlamadığım olmadı. Bir kaç ayeti anlamada biraz zorlandım. O da dikkat eksikliğindenmiş, Kurancı birini dinledim. Birkaç eksiğimi onlarla kapattım. Kuranı öğrenmeyi zor zannetmeyin. Muhkem ayetler apacık ve kolaydır. Müslümanın bilmesi ve ödevi de bu ayetlerdedir.Kuran anlayarak okuyan kaç ilahiyatçı ve diyanet adamı var. Yaşar Nuri ilahiyatta Kuranı okuyan bir iki kişiyi geçmez diyordu. Böyle din adamlığı olurmu. Oturun önce hocalar bir anlama gayreti edinsin. Dinde asıl kaynak Kuran olduğunu öğrensin.

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