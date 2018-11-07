Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! Buradan ikaz ediyorum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülhane'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Gülhane'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Türkiye'nin sağlıkta millileşme hamlesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ''Bugün hala hem ilaç hem tıbbı cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Bundan kurtulmamız gerekiyor'' diyen Erdoğan ''Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumları buradan ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemizi hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verilmelidir'' diyerek önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve hamdolsun en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor.

Hastanelerde ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi biliriz. Devlet hastaneleri 40 yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Vatandaşlarımızın tamamını sağlık sigortası kapsamına aldık. 40 yamalı bohça misali hizmet veren hastaneleri, üniversiteler, özel ve devlet olarak 3 başlığa indirdik. Vatandaşlarımız hangisine gitmek isterse gidiyor, işlemini yaptırıyor. Özel hastanelere fark ödeniyor ama eskisi gibi ocaklara ateş düşüren fiyatlar değil."