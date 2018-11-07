Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! Buradan ikaz ediyorum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gülhane'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Gülhane'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Türkiye'nin sağlıkta millileşme hamlesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

''Bugün hala hem ilaç hem tıbbı cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Bundan kurtulmamız gerekiyor'' diyen Erdoğan Bakanlara ve üniversitelere uyarıda bulunarak''Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumları buradan ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemizi hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verilmelidir'' dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

16 YILDIR HASSASİYETLE ÜZERİNDE DURUYORUZ: Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve hamdolsun en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor. Hastanelerde ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi biliriz. Devlet hastaneleri 40 yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Vatandaşlarımızın tamamını sağlık sigortası kapsamına aldık. 40 yamalı bohça misali hizmet veren hastaneleri, üniversiteler, özel ve devlet olarak 3 başlığa indirdik. Vatandaşlarımız hangisine gitmek isterse gidiyor, işlemini yaptırıyor. Özel hastanelere fark ödeniyor ama eskisi gibi ocaklara ateş düşüren fiyatlar değil.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ARALIK'TA AÇILIYOR: Şu ana kadar 6 şehir hastanesini açtık. Eskişehir ve Manisa'daki hastanelerimiz hasta kabulüne başladı. Yakında da inşallah açılışını yapacağız. Bu arada Bilkent'teki şehir hastanemizi de Aralık ayı itibarıyla da açacağız. Böylece Ankara da şehir hastanesine kavuşmuş olacak.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDEKİ TEKELİ KIRMALIYIZ: İlaç ve tıbbi cihaz sektörü dünyada öylesine tekelleşmiş durumda ki bu zinciri kırıp milli altyapı oluşturmak kolay olmuyor.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE DIŞA BAĞIMLIYIZ: Her alanda yetişmiş sağlık personeline ihtiyacımız had safhada. Sağlık bilimlerini kurma sebebimiz de budur. Sağlık alanında başkalarına özenmiyoruz. Onlar bize gıptayla bakıyor. Bugün hala hem ilaç hem tıbbı cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Bunları Türkiye yapar. Bu beyin gücüne sahibiz. Uluslararası camiadan ortak üretime girebilecek marka firmaları Türkiye’ye davet ediyoruz. Olumlu yaklaşımlar var.Bilim ve iş insanlarımızı gerektiği şekilde desteklememiz lazım. Bu desteğe hazırız.

BURADAM İKAZ EDİYORUM DESTEK VERİN: Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumları buradan ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemizi hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verilmelidir. Bu konuyu kritik ve önemli görüyorum.