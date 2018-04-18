Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması 24 Haziran'da seçime gidiliyor

Erken seçime gidiyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı... 24 Haziran 2018 günü erken seçim yapılacak... haberin devamı için tıklayın »
Erken seçime gidiyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin erken seçim talebini olumlu buluyoruz... haberin devamı için tıklayın »
Beştepe'deki zirvenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Başkanlık Divanı'nı topladı... haberin devamı için tıklayın »
Türkiye erken seçime mi gidiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararı açıklıyor. Canlı yayınla izleyin! haberin devamı için tıklayın »
TÜRKİYE erken seçime gidiyor. Beştepe'de yaşanan son dakika gelişmelerin ardından Erdoğan saat 15.30'da basın açıklaması için kameraların karşına geçti. Erdoğan şuanda canlı yayında seçim kararını açıkladı. Seçimler 24 Haziran 2018'de yapılacak. Son yılların en kalabalık basın toplantısı gerçekleşiyor. Tüm AK Parti kurmayları ve bakanlar Külliye'de.
Devlet Bahçeli dünkü MHP grup toplantısında erken seçimi gündeme getirmiş ve bunun için de 26 Ağustos tarihini ortaya atmıştı. Bu önerinin ardından Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelen Bahçeli Başkanlık Divanı'nı topladı.
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