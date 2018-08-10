Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz yorumu: Dolar yolumuzu kesemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane Çevre Yolu açılış töreninde halka hitap ediyor.

Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Erdoğan, ''Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır. '' dedi.

''DOLAR MOLAR YOLUMUZU KESEMEZ'' ''Dolar molar bizim yollarımızı kesemez.'' diyen Erdoğan, ''Ama yastığının altında doları olan varsa gitsin bozdursun. Doları altını olan varsa gelin yerli parayla değiştirelim, milletçe bunlara yanıt verelim. Bizim bu birliğimiz beraberliğimiz Batı'ya en büyük cevap olacak.'' şeklinde konuştu.