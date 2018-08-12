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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliğinin verdiği akşam yemeğinde konuştu. Erdoğan bir kez daha döviz kurunda yapılan oyunlara dikkat çekti, sanayicilere seslendi.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 20:30 - Güncelleme: 12-08-2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayicilere seslendi bankalar aracılığıyla döviz alma yoluna gitmeyin uyarısında bulundu. Erdoğan, aksi halde milleti ayakta tutmak için B ve C planlarını devreye sokacaklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada döviz kurunda oyun oynandığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Türkiye'yi tehdit etmek hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun.

Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz.

Sanayicilerimize sesleniyorum, bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi.

Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • ali 12 Ağustos 2018 21:49 alırsın, alırsın Rusya da ve Almanyada da almıştın. Olan vatandaşa oluyor eeee o da buna layık

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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