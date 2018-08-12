Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayicilere seslendi bankalar aracılığıyla döviz alma yoluna gitmeyin uyarısında bulundu. Erdoğan, aksi halde milleti ayakta tutmak için B ve C planlarını devreye sokacaklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada döviz kurunda oyun oynandığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Türkiye'yi tehdit etmek hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun.
Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz.
Sanayicilerimize sesleniyorum, bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi.
Aksi takdirde B ve C planlarımızı devreye sokarız."
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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