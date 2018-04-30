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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken 1 Mayıs mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.1 Mayıs için provakasyon uyarısında bulunan Erdoğan, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını temenni ediyorum dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 12:23 - Güncelleme: 30-04-2018 12:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle mesaj yayınlayarak tebrikte bulundu.

"Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Bizler, işçinin ücretini alın teri kurumadan verin diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak 15 yılda emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin imkanları, ülkemizin kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettik.

Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, önyargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

EMEKÇİLERİN BÜYÜMESİ TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİDİR

"Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır. İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye’nin büyümesidir. Bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

PROVOKASYONDAN UZAK BİR BAYRAM OLMASI TEMENNİSİ

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını; çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ülkücükale 30 Nisan 2018 12:45 ağam bizimle eğlenir

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