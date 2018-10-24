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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay'a çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay'a çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Sempozyumu'nda Danıştay'ın aldığı kararlara çok sert tepki gösterdi. Erdağan; ''beş yılda ant ile ilgili karar veriyor Danıştay. 2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz? Şimdi mi aklınız başınıza geldi? İzin alacaksak. O zaman ben bu makamda durmayayım'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 11:44 - Güncelleme: 24-10-2018 11:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Danıştay sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğrenci andı kararını hatırlatıp Danıştay'ın aldığı kararlara tepki gösterdi.

Erdoğan, İzmir limanı için ihale sürecinde Danıştay'ın kendilerini 2 yıl beklettiğini bu yüzden de 1 milyar dolar zarar ettiklerini söyledi. Öğrenci andıyla ilgiliyse ''beş yılda ant ile ilgili karar veriyor Danıştay. 2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi? İzin alacaksak. O zaman ben bu makamda durmayayım. Çekeyim gideyim'' dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

DEVLETİN ZARARI BİR MİLYAR DOLAR: İzmir Limanı ihalesini yapıyoruz. Danıştay'da ihalesi 2 yıl bekliyor. Sonunda burayı alacak kişi vazgeçiyor. Zararımız 1 milyar dolar. Danıştay bunu bana nasıl açıklayacak? Danıştay 1 milyar doların hesabını kim verecek? 1 milyar doları bu millete ödetmeye kimsenin hakkı yok. Danıştay böyle bir kararı geciktirmede, ağırdan aldığı zaman kim bunun hesabını soracak. Böyle bir merci yok.

YASA KOYUCU GİBİ HAREKET ETMEK DOĞRU DEĞİL: Yargı yetkilerini aşmamaya özen göstermeli. Yasa koyucu gibi hareket etmek asla doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini hazırlamadan önce biz kalkıp Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili de Danıştay'dan izin alacak, müsade alacaksak. O zaman ben bu makamda durmayayım. Çekeyim gideyim. Kusura bakmayın da benim yanımda hukukçusu var, medeni hukukçusu var.

ANT TEPKİSİ: ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ: Beş yılda ant ile ilgili karar veriyor Danıştay. 2013'te neredeydiniz? 2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz? 2018'e kadar niçin acaba bu konuda bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi? Kusura bakmayın da bunu sormak bizim hakkımız olsun. Biz alkışlamak gerektiği zaman alkışlarız ama yanlış olduğu zaman da söylemek zorundayız. Millet yuhlaması gerektiği zaman bizleri yuhluyor. Hesabı veren biziz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 12:34 O liman zaten akp ye miras kalmisti, yargi mirasa comak soktu

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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