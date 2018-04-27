Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 15 vekil tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl vardır, demokrasi vardır. Her türlü görüşe, teklife, tenkite açık olmak vardır. Milletimize hizmet yolunda bayrak yarışı olarak kabul ettiğimiz görev değişimi de buna göre yapılır. Bu toplantılarda tam bir özgürlük içinde herkes fikrini söyler. Bu toplantılarda alınan kararlar herkes için bağlayıcıdır.Erken seçim kararında, o dar zamanda, tüm istişare kanallarını açtık. Sayın Başbakan'la, genel başkan yardımcılarımızla, hukukçu arkadaşlarımızla sürekli istişare halinde olduk.

CHP'YE 15 VEKİL ELEŞTİRİSİ: DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN ORAYA BAKSIN: Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçladıklarına, bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede kamuoyuna, milletimize tek bir neden göstermeden 15 milletvekiline zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. 15 Milletvekili, bunları sen seçmedin, millet seçti. Sen bunları ağlatarak evlerinden alıp başka bir yere gönderiyorsun, böyle bir şey olabilir mi, ama diktatörler bunu yapar.