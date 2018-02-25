Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar....

Gaziantep'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Kongresi öncesinde vatandaşlara yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2021'e yükseldiğini söyledi. ABD'ye çağrı yapan Erdoğan, "Yapacağınız tek şey var FETO denen darbeciyi Türkiye'ye vermektir. Vermiyorsanız o zaman kusura bakmayın" dedi. Ardından da salona geçip partililere hitap etti. Erdoğan'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım meye başladı...

"SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTIĞI ANDA YOLA ÇIKARIZ": (Salondan gelen reis bizi Afrin'e götür sloganları üzerine) "İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız... Gaziantep 16 Nisan'da yüzde 62 ile Türkiye içinde 29. sırada yer aldı. Biz Gaziantep'i çok daha üst sıralarda görmek istiyoruz. 2019'da sanıkları patlatarak Türkiye genelinde rekor kıracağınıza inanıyorum. Bakalım Gaziantep buna hazır mı?

PKK'NIN BAŞINI HER YERDE EZİYORUZ: PKK'nın başını hergün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye'de PYD ile kendine zemin arayan bölücü örgütü yok edene kadar durmayacağız. DEAŞ denen Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Bu katil sürüsünün en azından bir kısmı geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik.

FETÖ DARMADAĞIN OLDU, KILIÇ ARTIKLARI KALDI: FETÖ zaten darmadağın olmuş vaziyette. Davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet. Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar. Kılıç artıkları olabilir, onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Alçak örgütün mensuplarının devletimiz kalemlerini kırmış defterlerini dürmüştür. Bundan sonrası süreç işidir.

CUMA CAMİSİ YAPILACAK!: Eski stadın yerine Cuma Camii yapalım dedik. Birileri rahatsız olmuş. Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali'ye de gerekli talimatı vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Öyle değil mi vazgeçmedik? Açık net söylüyorum, kim olursa olsun, hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camii bu milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Yok STK'nın şöyle sesi çıkmış, şunun şöyle sesi çıkmış. Biz o çatlak seslere alıştık. Bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz, yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. Hemen bu projelerin son halini ben görmek isterim, hemen adımı atalım. Temeli atıp süratle işi başlatalım.

İSTİKRARA YÖNELİK TEHDİTLERİN ÜSTESİNDEN GELDİK: Bu mücadelede kayıplarımız oluyor. Çukur operasyonlarında, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitler verdik. Şehitlerimiz sevgili Peygamberimize en yakın makamda. Eskiler büyük başın derdi de büyük olur derlerdi. Türkiye büyüdükçe, her alanda bir üst lige çıktıkça, karşılaştığımız sıkıntıları çapı da değişiyor. Bugün terör ve darbe başta olmak üzere istikrarına yönelik tehditleri yekvücut olarak karşılayıp üstesinden gelen bir Türkiye var. Biz terör örgütlerine zihni iğfal edilmiş 3-5 çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Küresel güç mücadelesinin en alçak, en çirkin araçlarıdır.

DIŞARIDA YAPTIĞI KONUŞMA...

MÜNBİÇ'TE DE YAPACAĞIZ: Erdoğan, kongre öncesinde kapalı spor salonu önünde toplanan vatandaşlara hitaben konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdürüldüğü Afrin'de 2021 teröristin öldürüldüğü açıklayarak, "Şu an Afrin’de 2021 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, dağ taş demeden teröristlere gereken dersi veriyor. Şu anda askerlerimiz zırhlı araçlarla Afrin'e giderken ne diyorlardı? 'Düğüne gidiyoruz' diyorlardı. Şehadete, düğüne gider gibi yürüyorlar. 2 bin 21 oldu. Daha da olacak. Tek terörist kalmayıncaya kadar sürecek. İnşallah oradaki teröristleri derdest edip, o toprakları, o yerleri sahiplerine teslim edeceğiz. Fırat Kalkanı’nda, Cerablus, Rai’de El Bab’da yaptık mı? Afrin’de, İdlip'te Münbiç’te de bunu yapacağız. Sahibi olanlar gelecek" dedi.

ESED BİR KATİL: Erdoğan konuşmasının devamında teröristlere destek veren ABD'ye tepki gösterdi. Erdoğan, "11 bin kilometreden kalkıp gelenler, maaşlarını verenler, kusura bakmasınlar. Bizimle müttefik iseniz, müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimiz ile birlikte yürüdük, ihanet etmedik. Bize ihanet edenlere saygımız olmaz. Şu anda Suriye’de Esed’den bahsediliyorsa, Esed katil. Zira 1 milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla bunun yanında konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Dünya bu adama nasıl sahip çıkıyor. Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık. Zulmetmedik. Zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Şu an biz Afrin’e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'YE FETÖ TEPKİSİ: Erdoğan, ABD'nin FETÖ'cülerin arkasında durduğunu belirterek, "Rastgele tarladan vatan olmaz. Kanla yoğrulmuşsa işte o vatan olur. 780 bin metrekare ile tek vatan, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz var mı? Paralel devlet, neredeler? Pensilvanya’da. Arkasında kim duruyor. Ondan sonra 'niye bizim için böyle söylüyorsunuz' diyorlar. Siz, bu ülkede, hem de senin stratejik ortağına, darbe yapanı orada saklıyorsun. Onu bize vermiyorsan, kusura bakma. Benim milletime bunu anlatamam, anlatamıyorum da. Bunun yolu, bu FETÖ denen darbeciyi, bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakmayın" şeklinde konuştu.

GAZİANTEP BİZİ BU YOLDA HİÇ BİR ZAMAN YALNIZ KOYMADI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'in 500 bin Suriyeli mülteciye kucak açtığını hatırlatarak, kente övgü yağdırdı. Cumhur İttifakı'na da sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunan Erdoğan, "İçeride kongre var. Bu 6. olağan kongremiz. Gaziantep bu yolda bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Bundan sonra inanıyorum Mart 2019’da önemli bir seçim ardından Kasım 2019 önemli bir seçim. Hiç merak etmeyin. Gaziantep’in benim gönlümde özel bir yeri var. Siz ensarsınız, ensar. Ya siz, 500 bin muhacire, Suriyeli kardeşine ev sahipliği yapıyorsunuz. Siz müjdelenenlerdensiniz. Siz efsane oldunuz. Allah yardımcınız olsun. Hep beraber, kapı kapı dolaşarak, kurduğumuz bu Cumhur İttifakı ile 2019’u farklı kılacağız" diye konuştu.