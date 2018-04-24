Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba açıklamalar...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda çok sert konuştu. Konuşmasına izleyicilerin coşkulu tezahüratları arasında başlayan Erdoğan, dünkü Meclis Genel Kurulu'da yaşananlarla ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de CHP'li Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. "Yapılan tartışmaları asla tasvip etmedim. Hastalıklı siyasetlerini bayramı zehirlemek için kullandılar..." diyen Erdoğan, Özgür Özel'e de "Sana o parmağı sallatmam" diye çıkıştı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Yapılan tartışmaları asla tasvip etmedim. Hastalıklı siyasetlerini bayramı zehirlemek için kullandılar...- Darbecilerin açtığı yoldan kaçan zatın söylemleri şehitlerimize saygısızlık boyutuna ulaşmıştır.

- Buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17. Ana muhalefetin başındaki zat havalimanında tanklarla görüşüyor ve Bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini içerken gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na geliyoruz. Benim oradan nasıl geldiğimi Enerji Bakanımız, eşim, çocuklarım vardı.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇOK SERT SÖZLER...

- Dün orada bir terbiyesiz vardı, kalkıp İstanbul emniyet müdürüyle şöyle konuşmuşuz, oraya da böyle inmişiz. Sen benim nasıl indiğimi nereden biliyorsun? İnsanda izan ahlak denen bir şey olur. Sen 23.17'de Genel Başkanınla oradasın, biz uçakla Marmaris'ten geliyoruz. Biz inerken F-16'lar ve helikopterler hala uçuyor. Sen CHP'lileri kandırırsın ama oradaki onbinleri kandıramazsın.

-Dün baktın ki cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, konuşma yok. Oradan bol bol sallıyorsun. Ve edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini, yaptırmam ya… AK Parti genel başkanına belki yapabilirsin, ama bu ülkenin cumhurbaşkanına yapamazsın. Bir defa haddini bileceksin. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Böyle bir ahlak anlayışı yok. Dolayısıyla da dün tabi oradaki gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti.