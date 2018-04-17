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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kritik görüşme daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kritik görüşme daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün telefonda görüştü. Erdoğan ile Ruhani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemine işaret etti.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 16:00 - Güncelleme: 17-04-2018 16:00

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, Suriye’deki son durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye’nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU: İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya’nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret etti. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 16:40 İttifakta Çürüme ve çöküş durdurulamaz!..... Tayyip tepe taklak gidecek!........

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