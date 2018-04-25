Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, bazıları bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

DAVET GELMEDEN İSTİFA ETMEYİN... Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

KİMSEYE GÜVENCE VERMEYİZ... Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “işaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da, “kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısı yaptı.

BEDELLİ ASKERLİK SEÇİMDE OLMAZ... MKYK üyelerinden bazıları bedelli askerlik konusunu gündeme getirerek, “büyük beklenti var” deyince, Erdoğan, “seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

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