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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, milletvekili, belediye ve il başkanları ile bürokratlara adaylık konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bedelli askerlik konusundaki soruyu cevapladı...

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 10:07 - Güncelleme: 25-04-2018 10:24

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, bazıları bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

DAVET GELMEDEN İSTİFA ETMEYİN... Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

KİMSEYE GÜVENCE VERMEYİZ... Erdoğan, belediye ve il başkanlarına yönelik, “işaret gelmeden kimse ayrılmasın, ihtiyaç olanlara gerekli davet yapılır” mesajını verirken, bürokratlara da, “kimse kendisine güvenip ayrılmasın, biz güvence vermeyiz” uyarısı yaptı.

BEDELLİ ASKERLİK SEÇİMDE OLMAZ... MKYK üyelerinden bazıları bedelli askerlik konusunu gündeme getirerek, “büyük beklenti var” deyince, Erdoğan, “seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” dedi.

AK Parti milletvekili aday adaylığı şartları işte başvuru formu

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Durmuş Gurkan 25 Nisan 2018 11:38 Sözleşmeli öğretmenlerin aile birliği sağlanmalıdır aileleri parçalanmıştır ben bir baba olarak sözleşmeli öğretmen olan kizimin damadimdan ve cocugundan ayrı olmasını istemiyorum benim oyumu bu belirler

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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