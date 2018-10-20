Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlama vuruşu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivaline katıldı. Erdoğan, 'Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'nde konuştuktan sonra şöhretler karmasıyla siyasiler arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı. Bu maçta forma giymesi beklenen Erdoğan, karşılaşmanın santra vuruşunu yapmakla yetindi. Dev maçta Cüneyt Çakır düdük çaldı.



SOYLU'DAN KLAS KAFA GOLÜ

Şöhretler Maçı'nda Beyaz Takım, Kırmızı Takım'ı 5-3 yendi. Maçta dikkat çeken anlardan birisi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kafayla attığı şık gol oldu. Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara'nın sağ kanattan ceza sahasına doğru yaptığı ortaya düzgün bir şekilde kafa vuran Soylu, fileleri havalandırdı ve topu ağlara yolladı.









