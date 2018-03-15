Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye sert Afrin tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Erdoğan bugün Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylayan Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi. Erdoğan Afrin'den askerlerinizi çekin çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu'na ''boşuna heveslenmeyin işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız'' diyerek karşılık verdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AVRUPA PARLAMENTOSU'NA AFRİN RESTİ: Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş vs. genişlemeden sorumlu bayan var. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Türkiye'ye AP'nin söyleyeceği hiçbir şey yoktur.

YEDİ DÖVELE MEYDAN OKUMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ

Afrin Harekatı'nın talimatını verdik, teröristlerin hesabı farklıydı ama onlar şunu bilmiyorlardı; "Hesapların üzerinde bir hesap var, o da Allah'ın hesabı". Ve ne oldu? Tüm kuzeydeki o terör koridorunu temizlemeye başladık. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525 oldu. Bu iş bitiyor bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'na verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan geri durmayacağının göstergesidir.

3525 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Kimler? Teröristler. Bunlar oradan Hatay, Gaziantep, Kilis, Mardin, buralara tacizde bulunuyordu. 100 civarında havan biz harekata başladığımız ana kadar atılmıştı. Hep sabrettik artık dedik, yeter. Afrin Harekatı'nın talimatını verdik.

DİLİMİZ YENİ BİR TEHDİT ALTINDA

Dilimiz yeni bir tehdidin etkisi altında. İnternet ortamı başta olmak üzere genç nesilleri tesiri altına alan yeni bir bozulma yaşıyoruz. Burada herkese düşen önemli görevler var. Tabelalarda, yazışmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma artık tahammül sınırlarını aşmıştır.

Dil devrimi adı altında Türkçemiz tatsız tutsuz renksiz kelimelerin tasallutuna sokuldu. Türkçe dışında tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına bu tabelaların değiştirilmesine bu vesile ile sesleniyorum ve tavsiye ediyorum.

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SİGARA TEPKİSİ: BUNA FIRSAT VERMEYİN

Tabii, sayın Cumhurbaşkanı siz ne işe yarıyorsunuz diyeceksiniz.Sigara konusunda da kampanya başlatmıştık. En yakın arkadaşlarımız dahi konuşuyoruz, konuşuyoruz, söz diyor, bir ay sonra yine afedersiniz leş gibi sigara kokuyor.

OKUL ÖNLERİNDE GÖRDÜĞÜM ZAMAN KAHROLUYORUM

Gençler sizleri çok seviyorum. Okulların önünde elinde sigara gördüğüm zaman kahroluyorum. Ciğerlerini, kalbini adeta tehdit ediyor. Buna fırsat vermeyin. Allah'ın bizlere emameti olan bu vücudu hep beraber kullanalım. Kızlar, siz zaten içmiyorsunuz biliyorum.

BİZİM KIRAATHANEMİZE NE OLDU?

Türkçe dışı tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına bu isimlerin değiştirilmesini, bugün sesleniyor ve tavsiye ediyorum. İnternet cafe. Cafe. Bizim kıraathanemize ne oldu? Vardı ya bizim kıraathanemiz. Kumar oynama yeri değildir, okuma yeridir.

O HASSASİYETİ GÖRMEDİM

Okuma yeridir. Oralarda hem kitaplarımızı okuyalım, hem çayımızı hem kahvemizi içelim hem de okula gidelim. Şimdi evler bile adeta cafe house oldu. Böyle şey olur mu? Bu konuda arzu ettiğim hassasiyeti henüz göremediğimi de ifade etmeliyim. Bu işin de üstesinden el birliği ile geleceğiz, bunu başaracağız.

15 TEMMUZ GECESİ LİSELİ GENÇLERİMİZ DE MEYDANDAYDI

17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet teşkilatları ile sinsi bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Dik duruşumuzla bu sinsi saldırıyı boşa çıkardık. Ardından 15 Temmuz gecesi bir daha asla yaşamayacağımızı varsaydığımız türden bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. FETÖ mensupları Pensilvanya'dan aldıkları talimatla, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla ülkenin meşru yönetimini devirmek üzere harekete geçtiler. Bu defa daha önceki darbelerin hiçbirinde görülmemiş bir hadise yaşandı.

DARBE GİRİŞİMİNİ ASLA KABUL ETMEDİM

Şahsım böyle bir darbe girişimini asla kabul etmedim ve tüm devlet mekanizmalarını harekete davet ettik, milletimi de meydanlara, caddelere davet etmek sureti ile o engin feraseti ile milletim bunu atlattı. O gece liseli gençlerimiz de meydanlardaydı. Onlar da bu darbeye karşı koydu. Cep telefonu aracılığıyla televizyon kanallarını kullanarak milletimizle buluştuğumuz an darbe teşebbüsünün ortadan kaldırıldığı andır. İstanbul'a indik ve havalimanında bizi karşılayan on binlerce milletimle birlikte darbecilere karşı tarihi bir meydan okuması yaptık. Milletimiz tüm fertleri ile gerçekten destan yazmıştır. Şimdi de liseli öğrencilerimiz bu destanı denemeye, şiire, hikayeye dönüştürerek ebedileştiriyor.

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