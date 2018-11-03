Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan andımız açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

Politika kurullarından birisinin bünyesinde, gençlerle ilgili bir alt çalışma grubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz."

Toplam nüfusunun 4'te biriden fazlası gençlerden oluşan Türkiye bu bakamından çok şanslıdır. Eğitim konusuna özel önem vererek fırsat eşitliği için gerekli adımları attık atıyoruz atacağız.

ÜNİVERSİTE HARÇLARI

Üniversite sayılarını artırdık. Bazıları bunu eleştiyor eleştirsin hakkı ama Iğdır'daki çocuğun ayağında götürdük. Bir dostunum ifadesi var Oxford vardı da biz mi gitmedik. Şimdi niteliği arttırmamız lazım. Harcı kim kaldırdı biz kaldırdık. Marjinal grupların bunu istismar etmesini önledik. Ama hafıza-ı beşer nisyan ile mamur.

ÖĞRENCİ BURSLARI...

Her başvuran öğrenci kredi alabilirken burslu öğrenci sayısı 150 bine ulaştı. Gençlerimiz de şöyle bir şey var. İlla burs. Evladım kredi aldığın zaman çok basit işe girince ödüyorsun. Eskiden günlük 50 kuruş olan yurtlarda kalan öğrencilerin yemek yardımı 12,50 liraya çıktı.

Daha fazla kütüphane, spor tesisi ile buluşturmak için seferber olduk. Gençlik geleceğimizdir demekle kalmıyoruz donanımlı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Millet kıraathanelerini özellikle gençlerimize sunuyoruz.

RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANE OLUYOR

Rami Kışlası vardır bir gidin Orası bir tarihtir. Orada çalıştım bir firmanın ticari faaliyetleri için. Şimdi orayı kütüphane haline getireceğiz. Kitapların tamiri için ustalar yetiştireceğiz ve mücellid yetiştirmek için atölye kuracağız. 2019'un ortalarında kütüphaneyi açacağız.

KAT SAYI SORUNU

Kat sayı sorunu kaldırdık. Biri de oğlum. Bunu kökten çözerek ülkedeki gençlerin eşit şartlarda üniversiteye girmesini biz sağladık. Kamuda başörtüsü sorunun kaldırarak hiçbir engelle karşılaşmamalarını garanti altına aldık. TSK hariç başı açık kapalı ayrımı var mı? yok.

SEÇME-SEÇİLME YAŞI

Taksim meydanına 4 ayaklı koysam seçtiririm dedi bir siyasetçi, Seçme ve seçilmeyi 18'e indirdik. Bu gencime inandığımı gösteriyor. Bu insalar ya tarih bilmiyorlar. Fatih öyle bir deha babası onda 13-14 yaşında sultanlık veriyor.

VESAYET ODAKLARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Aldıktan sonra emrediyor babasında tekrar görevi veriyor. Yaş geliyor 19-20'ye çağ açıp kapatıyor. Bu bizim için ufuktur. Tarihimize sarılacağız. Bu ülkenin kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Vesayet özlemi ile yanıp tutuşanların belli kavram ve figürleri istismar etmesine fırsat vermeyeceğiz.

ANDIMIZ

Danıştayın andımız kararını iyi niyetli görmüyorum. Bu metin ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin eseridir.Andımız İstiklal marşımızdır. Saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin peşinde. ben Türk'üm ama Türkçü değilim. Karar sonrası tartışmalar kararlılığımız arttırmıştır. İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir ışık gibi algıladı.

KOCA KOCA ADAMLAR KENDİLERİNİ REZİ ETTİ

Koca koca adamlar siyah önlükler giyip, aynı zihniyet, koca koca kadınlar yarım yamalak ezberleriyle ant okumaya yeltenip milletin karşısında kendilerini rezil kepaze ettiler. Hepsi birbirinden utanç verici bu hadiselerin çoğunun siyasetin değil psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyorum. Yaşananlar bir histeri nöbeti. Bunların varlık sebebi milletin değerleri ile kavga etmek. Bunlar yeri geldiğinde Türkiye düşmanları ile iş birliği yapar hale geliyor.

ATATÜRK'ÜN POSTERİNİ KALDIRDILAR

Millete aptal beyinsiz diyerek en başta bunlar Cumhuriyetimize zarar vermektedir. Cumhuriyetin kazanımlarına en ağır darbeyi bunlar indirmiştir. Mustafa Kemal'i resmini paramızdan kaldıran yine bunlar. Okullardan Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar. Bay Kemal sen bunları bilmiyor musun?

Kemalistim diye geçinen gençlerin bunu bilmesi lazım. Geçenlerde bir bayan çıkmış birşeyler anlatıyor Yok biz camileri ahır yapmışız falan ee yapmadınız mı. Sadece Fatih'te yüzlerde mescid ahır haline getirildi. Malatya, Antep'te Konya'da bunu yaptılar.